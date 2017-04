Državni svetniki so na izredni seji s 23 glasovi za in dvema proti izglasovali odložilni veto na zakon o drugem tiru, ki so ga v minulem tednu potrdili poslanci. Zakon predvideva, da bi drugi tir s finančnim vložkom pomagala graditi Madžarska, medtem pa so svetniki prepričani, da bi lahko Slovenija drugi tir gradila sama. Janvit Golob je denimo primerjal vladni predlog z drugimi alternativnimi predlogi različnih civilnih iniciativ. Drago Ščernjavič pa je izpostavil, da državljanom sploh ni bila dana možnost sodelovanja pri projektu.

Državni zbor bo o zakonu ponovno odločal in takrat ga mora potrditi z absolutno večino, nato bo odločitev dokončna.