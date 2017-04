Agrokorjeve finančne težave so v veliki meri vplivale na visoko lanskoletno izgubo Skupine Mercator. Ta je znašala skoraj 73 milijonov evrov. Če upoštevamo, da je Skupina Mercator leta 2015 dosegla 20 milijonov evrov čistega dobička, je bil negativni učinek na letni ravni več kot 90 milijonov evrov. K tolikšni izgubi je v veliki meri prispevalo sprejetje zakona lex Agrokor na Hrvaškem, ki je največji hrvaški družbi zamrznil plačilo preteklih obveznosti. Predvsem v skladu z mednarodnimi računovodskimi standardi je morala Skupina Mercator oblikovati dodatne slabitve terjatev do družb v sistemu Agrokorja, je v letnem poročilu poudaril novi predsednik Mercatorjeve uprave Tomislav Čižmić. Celotne slabitve terjatev do družb v Skupini Agrokor, ki niso del Skupine Mercator, znašajo 46 milijonov evrov. Največ do hrvaškega Mercatorja – v višini 26,7 milijona evrov – in bosanskega BH v višini 12,5 milijona evrov.

Skrb vzbujajoč padec denarnega toka iz poslovanja

Po prepričanju Čižmića je ključno, da je Mercatorju lani uspelo zagotoviti ponovno rast tržnega deleža, pri čemer je za naložbe namenil skoraj 17 odstotkov več sredstev kot leto pred tem. V stabilizacijo poslovanja, zvišanje konkurenčnosti ponudbe in predvsem v vzpostavljanje temeljev za dolgoročno uspešnost so veliko investirali. Velika vlaganja v konkurenčnost pa so se odrazila v nižji dobičkonosnosti, je poudarila uprava Mercatorja.

Skupina Mercator je lani dosegla 2,5 milijarde evrov prihodkov od prodaje, kar je bilo za 4,5 odstotka oziroma 93 milijonov evrov manj kot leta 2015. K temu je prispevala odprodaja dejavnosti Modiane in Intersporta. Nižji prihodki so tudi posledica večjega števila začasno zaprtih trgovin zaradi prenov v primerjavi z letom 2015. Prihodki so padli domala na vseh trgih.

Na najpomembnejšem trgu, slovenskem, kjer Mercator ustvari 57 odstotkov vseh prihodkov, so se znižali za štiri odstotke, na 1,42 milijarde evrov. Kot je v letnem poročilu za lansko leto pojasnil Čižmić, so razlog za to odprodaje, ki so bile končane v letu 2015 (blagovnih znamk Santana in Loka, Pekarne Grosuplje ob koncu tretjega kvartala, dejavnosti ponudbe turističnih storitev M Holidays ob koncu leta), odprodaja Modiane ob koncu tretjega kvartala 2016 ter odprodaja družbe Intersport ISI decembra 2016. Za 6,5 odstotka so se prihodki znižali tudi v Srbiji, kjer Mercator doseže dobro tretjino vseh prihodkov, na Hrvaškem za 9,3 odstotka, v Bosni in Hercegovini pa za 3,7 odstotka. Zvišali so se le na črnogorskem trgu, a ti v celotni prodaji predstavljajo le petodstotni delež prihodkov. Največji delež prihodkov je Skupina Mercator dosegla s prodajo izdelkov za vsakdanjo rabo, in sicer v višini 88 odstotkov.

Skrb zbujajoč je strm padec denarnega toka iz poslovanja (EBITDA), ki kaže, koliko sredstev družbi ostane za naložbe, vračilo posojil in izplačilo dividend lastnikom. Znižal se je za 100 milijonov evrov oziroma za dobri dve tretjini, na 41 milijonov evrov. Poslovni izid iz poslovanja je bil negativen v višini 40 milijonov evrov.