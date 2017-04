Le še 6 krogov in na Hrvaškem se lahko zgodi senzacija, ki je pred začetkom nogometne sezone nihče ni pričakoval: da prvak ne bo Dinamo iz Zagreba, ki je pokal dvignil 11 let zapored. Modri so si namreč privoščili spodrsljaj na gostovanju pri Slaven Belupu (2:1), Rijeka pa je doma z dvema uspešno izvedenima enajstmetrovkama ugnala Osijek (2:0). Ali prevedeno: pred največjim tekmecem je povečala prednost na velikih osem točk. Kljub prednosti pa je trener Rečanov Matjaž Kek previden: »Kot trener razumem evforijo, toda v igri je še 18 točk, smo pa s to zmago korak bližje cilju. Mogoče bodo fantje sedaj igrali bolj sproščeno. To, kar se dogaja v Dinamu, me ne zanima. Prvenstvo pa še ni gotovo.« Dinamo in Rijeka se bosta sicer na Maksimiru pomerila v zadnjem krogu.

V španskem prvenstvu boj za naslov prvaka z ramo ob rami bijeta Real iz Madrida iz Barcelona, ki imata sicer enak točkovni izkupiček, a ima beli balet tekmo manj. Nogometaši obeh moštev so bili v 34. krogu zelo razpoloženi, Barcelona je doma kar s 7:1 odpravila zadnjeuvrščeno Osasuno, Real pa na gostovanju Deportivo s 6:2. V moštvu ni bilo Cristiana Ronalda, ki mu je trener Zinedine Zidane namenil počitek. Alvaro Morata je gol za 1:0 zabil že po 52 sekundah. Trener Barcelone Luis Enrique je pred tekmo svaril svoje nogometaše, da imajo težave z moštvi z dna lestvice, po tekmi pa žarel od zadovoljstva: »Igrali smo odlično, a še vedno mislim, da nismo favoriti za naslov. Tako nas kot Real čaka še nekaj težkih tekem, gotovo bo prišlo tudi do presenečenj.«

Do presenečenja pa je prišlo tudi v nemškem pokalu, finalista sta namreč Eintracht iz Frankfurta in Borussia iz Dortmunda. Prvi so si finale priborili po streljanju enajstmetrovk, odločitev proti Borussii Mönchengladbach je padla v sedmi seriji (po rednem delu je bilo 1:1), Dortmund pa je na gostovanju pri Bayernu iz Münchna slavil zmago s 3:2. Finale bo v Berlinu. V Franciji sta finalista pokala PSG, ki je s 5:0 ugnal Monaco, in Angers, ki je bil z 2:0 boljši od Guingampa. To je zanje prvi finale po letu 1957.