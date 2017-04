Četrta dirka letošnjega prvenstva formule 1 bo v Sočiju v Rusiji, kjer bo predvsem Lewis Hamilton skušal popraviti lanski slab vtis, še bolj pa letošnjo vedno bolj očitno »nagajanje« Ferrarija. Sebastian Vettel se je namreč, tako strokovnjaki, »osvobodil« negativnega razmišljanja in bo letos oster tekmec Britancu. Tudi Nemec nima lepih spominov na dirko v Sočiju, lani ga je s steze spravil domačin Danil Kvjat, a je malo možnosti, da si bosta ta tekmeca na stezi prišla sploh blizu. Letos je Ferrari namreč odločno prehiter.

»Naša naloga je, da stalno ogrožamo Mercedes, letos nam gre to kar dobro, mar ne? Predvsem Lewisu Hamiltonu ne smemo dati prostih rok. Sicer smo letos že dvakrat zmagali, naš dirkalnik bi moral biti dober tudi v nekoliko hladnejšem Sočiju, a predvsem pri kvalifikacijah imamo še nekaj pomanjkljivosti. To pa smo do zdaj dobro kompenzirali na dirkah, kar je najbolj pomembno. Zato menim, da letos v Sočiju ne bomo imeli težav, saj smo zelo napredovali tudi pri določanju strategije med dirko,« je povedal Sebastian Vettel, ki se tudi zaveda, da ekipe na stezi, ki ni ravno veliko v uporabi in je zato asfalt precej umazan in daje sorazmerno malo oprijema, ne bodo imele veliko taktičnega manevrskega prostora. Zato si dirkači želijo le enega postanka v boksih. A mnogi se vseeno sprašujejo, ali je to mogoče zadnja dirka v uvodnem delu sezone, ko bi bil Ferrari še lahko povsem enakovreden tekmec Mercedesu, saj bodo ekipe za naslednjo dirko v Barceloni že pripravile občutne izboljšave na dirkalnikih, in to naj bi ponovno premešalo razmerja moči. Do takrat pa se bo moral Lewis Hamilton zelo dobro pripraviti.

Kot bi se morala dobro pripraviti oba druga dirkača pri Ferrariju in Mercedesu. Hamiltonov ekipni tovariš Valtteri Bottas je nase opozoril z odličnimi kvalifikacijami na prejšnji dirki, a se je nato izgubil v povprečju, tudi zaradi napak ekipe, na drugi strani pa bo moral Kimi Räikkönen najti recept, kako držati korak z Vettlom. Enako bosta želela oba dirkača Red Bulla, ki bosta skušala to dirko odpeljati s čim manj težav, kajti več si Verstappen in Ricciardo seveda obetata od novosti na dirkalniku, ki bodo prišle, kot že omenjeno, na dirki v Barceloni.

Glavno breme, kako Vettlu preprečiti novo zmago, bo nosil Hamilton. Zakaj letos Mercedesu ne gre tako gladko, je vprašanje, okoli katerega se vrti razpravlja. Od prevelike teže dirkalnika do tega, da naj bi bili pri Ferrariju s preveč gibljivim dnom dirkalnika že zunaj tehničnih pravil. A ne glede na vse ga med največje favorite letos uvršča tudi nekdanji šef formule 1 Bernie Ecclestone, ki pravi: »Sebastian Vettel deluje veliko bolj sproščeno, šok ob spoznanju, da ne bo kar samodejno postal prvak, ker pač sedi v Ferrariju, je zdaj predelal. Ima lepo priložnost, da mu to uspe, kar bi me zelo veselilo, a menim, da bo letos postal prvak Hamilton. Ker ni Rosberga v ekipi, se lahko osredotoča le nase, predvsem se je znebil občutka, da ga ekipa ne podpira, tako kot bi ga morala. To je bila seveda neumnost, a zdaj je absolutna številka ena pri srebrnih, torej je del psihične vojne v ekipi odpadel. In ker se bo lahko posvetil le zunanjim tekmecem, mu dolgoročno pripisujem največ možnosti.«