V ameriških profesionalnih ligah moštva pogosto doživljajo vzpone in padce. Nekaj let so v vrhu ali pri njem, nato pa padejo v povprečje in se čez čas znova poberejo. V zadnjih 20 letih so to občutila vsa, razen enega – moštva NBA San Antonio Spurs. Vzrok? Gregg Popovich.

Oseminšestdesetletni trener je na klop San Antonia sedel pred sezono 1996/97, od tedaj pa ga je prav v vsaki sezoni pripeljal v končnico. Drugo najdaljšo serijo ima v ameriških profesionalnih ligah NHL moštvo Pittsburgh Pinguins (12), tretjo moštvo NBA Atlanta Hawks (10), sledita pa moštvi NFL New England Patriots in Green Bay Packers (po 8).

Popovich je San Antonio v tem času pripeljal do petih naslovov prvaka in tudi v letošnji sezoni velja za enega glavnih kandidatov za končno slavje. Ob tem nič ne kaže, da bi se lahko serija San Antonia v kratkem prekinila. Moštvo iz Teksasa ima namreč v svojih vrstah enega najboljših posameznikov v ligi. Petindvajsetletnega Kawhija Leonarda, s katerim bodo ob pametnem kadrovanju, o čemer ne gre dvomiti, še vrsto let v vrhu NBA.

Končnica v NBA Vzhod, prvi krog: Boston – Chicago 3:2, Washington – Atlanta 3:2, Toronto – Milwaukee 3:2, Cleveland – Indiana 4:0. Zahod, prvi krog: Golden State – Portland 4:0, LA Clippers – Utah 2:3, Houston – Oklahoma City 4:1, San Antonio – Memphis 3:2.