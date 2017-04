Jasno z Andrejem Velkavrhom: Ne “delajmo” si vremena!

Včasih se sprašujem, kdaj so se ljudje začeli zavedati vremena. Najbrž so že v pradavnini tekli pred dežjem na suho ter se bali grmenja in strel. A dokler so bili le lovci in nabiralci, jim vreme ni krojilo obstanka. Še danes je vseeno, ali dežuje ali pa je sončno, divjad boste vedno lahko našli. Šele ko so postajali poljedelci, so najbrž začeli spremljati letne čase in vremenske pojave, ki so jih pripisovali nadnaravnim silam. Vedeli so, da je dež potreben, da je vreme vsemogočno in lahko uniči pridelek, povzroči lakoto in umiranje zaradi nje.