»Fleksibilnost na trgu dela je zadostna, zato ne nameravam še olajšati odpuščanja. Ker glede novele zakona o delovnih razmerjih tudi sicer ni kompromisa, bom ta zakon opustila in v prihodnjem mesecu vladi posredovala le spremembe zakonov o urejanju trga dela in o inšpekciji dela. Če želi zakon o delovnih razmerjih z novimi odpovednimi razlogi vložiti kdo drug, naj to stori, jaz ga ne bom,« je dejala ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Anja Kopač Mrak.

S temi besedami je znova zavrnila zahteve predsednika vlade Mira Cerarja, ki je na zadnjem koalicijskem vrhu dejal, da od ministrice pričakuje spremembe, »ki bodo zakon o delovnih razmerjih posodobile tako, da se najde ustrezno sorazmerje med varstvom pravic delavcev ter zagotovitvijo interesov gospodarstva«. Kopač-Mrakovo je opozoril, da mora ministrstvo poleg večje varnosti na trgu dela zagotoviti tudi večjo fleksibilnost.

V sindikatih odločitev ministrice podpirajo Čeprav delodajalci vztrajajo pri zahtevi, da se tako imenovana mala delovna reforma sprejme v paketu vseh treh zakonov, Kopač-Mrakova meni, da druge rešitve ne morejo biti »žrtev kompromisa«. Tako namerava kljub nasprotovanju delodajalcev v predlogu novele zakona o inšpekciji dela ohraniti predlagano določilo, po katerem bi lahko inšpektorji delodajalcu, ki ne izplača plač v zakonsko določenem roku, prepovedali opravljanje dela in mu zaplenili delovna sredstva. V zakonu o urejanju trga dela pa želi uvesti novo ureditev sporazumne prekinitve delovnega razmerja, po kateri bi morali delodajalci delavcem plačati denarno nadomestilo za čas brezposelnosti. »V Sloveniji ni razlogov za še lažje odpuščanje, saj smo že zdaj na tem področju bolj fleksibilni od povprečja držav EU in OECD,« je z ministričino držo zadovoljen Andrej Zorko iz Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS). Največja slovenska sindikalna centrala močno podpira tudi vztrajanje ministrice pri prepovedi opravljanja dela delodajalcem, ki ne izplačujejo plač v zakonsko določenem roku, bolj zadržani pa so do predlagane ureditve sporazumne prekinitve delovnega razmerja. »Pri tem predlogu se odpirajo številna vprašanja, na katera še nismo dobili zadovoljivih odgovorov. Ne vemo namreč, kako bo ta rešitev vplivala na druge odpovedne razloge in kaj bo z varovanimi kategorijami, kot so starejši delavci in invalidi,« je povedal Zorko, ki se boji, da bi delodajalci začeli sporazumno odpoved zlorabljati za lažje odpuščanje.

V OZS napovedujejo proteste Nasprotno so delodajalske organizacije zaradi poteze ministrice in predlagane zakonodaje ogorčene. »Premier Cerar ima edini pravo sliko o gospodarstvu. Spremembe ne smejo biti namenjene le sindikatom in delavcem, ampak tudi delodajalcem. Ker so sedanji predlogi gospodarstvu zgolj v breme, menimo, da je najbolje, da se vse skupaj umakne in začne znova,« je povedal predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (OZS) Branko Meh. OZS vztraja pri sprejetju sprememb v paketu. »Za nas je bistveno, da bi delavce, s katerimi nismo zadovoljni, lažje odpustili. Tako bi lažje zaposlovali dobre delavce,« pojasnjuje Meh. Med predlaganimi rešitvami OZS najbolj moti določba, po kateri bi delodajalcem, ki ne bi pravočasno izplačali plač, zaprli obrat in odvzeli osnovna sredstva. »Res imajo podobno rešitev tudi v Avstriji, vendar pa tam nimajo toliko težav s finančno nedisciplino. Da bi zaradi prekoračitve roka za izplačilo plač, ki se lahko po krivdi sistema zgodi vsakomur, zaprli obrat, je nepravično in absurdno,« je ogorčen Meh, ki opozarja, da bodo v primeru sprejetja predlagane zakonodaje organizirali tudi proteste.