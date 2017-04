Vladni predlog, ki upokojencem s polnimi upokojitvenimi pogoji prinaša najnižjo pokojnino v višini 500 evrov, je bil pred dnevi v parlamentu soglasno sprejet, saj od 74 navzočih poslancev prav nobeden ni glasoval proti. To kaže tudi, da se parlamentarne stranke zelo dobro zavedajo, kako pomembni volivci so upokojenci. Predlog novele zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju so že med parlamentarno razpravo podprle vse poslanske skupine, slišati pa je bilo tudi nekaj kritičnih besed na račun obstoječega pokojninskega sistema. Med drugim so poslanci opozorili na to, da so nizke pokojnine pravzaprav posledica prenizkih plač in da je očitno nekaj narobe s sistemom, če minimalna plača ne zagotavlja minimalne pokojnine.

Zato že napovedujejo celostno pokojninsko reformo, ki bo temeljila na treh stebrih; prvi bi bil pretočen in obvezen, drugi bi bil naložbeni in prav tako obvezen, tretji pokojninski sistem pa bi bil naložbeni in prostovoljen. Tristebrni pokojninski sistem naj bi bil prilagojen mlajši generaciji, začeli bi ga uveljavljati leta 2019, prva izplačila pa bi bila leta 2061.

Predvolilni bombon za 16,6 milijona evrov

Na vprašanje, koliko več denarja bo šlo iz pokojninske blagajne zaradi sprejete minimalne pokojnine, na ministrstvu za delo, ki ga vodi Anja Kopač Mrak, odgovarjajo: »V letošnjem letu 3,3 milijona evrov, prihodnje leto pa 13,3 milijona evrov.« Letošnji prihodki in odhodki Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (Zpiz) sicer znašajo 5,16 milijarde evrov, za pokritje razlike med prihodki in odhodki zavoda pa bodo iz državnega proračuna namenili okoli milijardo evrov.

Marijan Papež, generalni direktor Zpiza, je pred časom zatrdil, da je pokojninska blagajna vzdržna le do leta 2020. Na vprašanje, ali novela pokojninskega zakona vendarle ne ogroža stabilnost pokojninske blagajne, so na ministrstvu odgovorili: »Sredstva za pokritje novih obveznosti bodo zagotovljena znotraj obstoječih finančnih načrtov zavoda. To pomeni, da se zaradi novega ukrepa odhodki zavoda ne bodo povečali, saj se predvideva več sredstev iz pobranih prispevkov, zaradi gospodarske rasti in ugodne gospodarske klime pa se zavarovanci ne bodo toliko odločali za upokojevanje.«

In kdo je upravičen do minimalne pokojnine 500 evrov? Na ministrstvu za delo pojasnjujejo, da bo novela pokojninskega zakona, po kateri bodo upokojenci s polnimi upokojitvenimi pogoji prejeli 500 evrov zajamčene pokojnine, začela veljati 1. oktobra, prva izplačila pa bodo konec oktobra. Do zagotovljene višine pokojnine bodo upravičeni upokojenci, ki se bodo upokojili po ZPIZ-2 starostno ali invalidsko in bodo dopolnili pokojninsko dobo v enaki višini, kot je predpisana višina pokojninske dobe brez dokupa za pridobitev pravice do starostne pokojnine pri najnižji starosti. »Torej je za te upokojence pomembno dvoje, in sicer, da so se upokojili starostno ali invalidsko (ne predčasno) in da so dosegli 40 let pokojninske dobe (moški). Za ženske pa to pomeni 39 let in 8 mesecev pokojninsko dobe, v letu 2018 pa bo tudi za ženske potrebnih 40 let pokojninske dobe.