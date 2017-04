Po izpadu proti Fenerbahčeju, pri čemer so prvi dve tekmi izgubili pred domačimi navijači, je vodstvo Panathinaikosa svoje igralce kaznovalo tako, da so jih na pot iz Carigrada v Atene poslali kar z avtobusom. Antonis Fotsis, Chris Singleton, Mike James in Kenny Gabriel nad potezo kluba niso bili niti najmanj navdušeni. Vožnjo z avtobusom so zavrnili in si sami plačali letalske vozovnice za vrnitev v grško prestolnico. »S Panathinaikosom sem evroligo osvojil trikrat in v zahvalo me pošljete domov z avtobusom?« je bil jezen 36-letni veteran Antonis Fotsis, ki je s klubom devetkrat osvojil še državni naslov in šestkrat pokalno lovoriko.