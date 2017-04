Predsedujoči parlamentu Trajko Veljanovski je sprva prekinil sejo, ki na dnevnem redu sploh ni imela glasovanja o novem predsedniku parlamenta. Vodenje seje je nato prevzel najstarejši poslanec, ki je volitve dal na dnevni red. Poslanci socialdemokratov in albanske manjšine pa so nato izvolili Albanca Talata Xhaferija. V VMRO-DPMNE so to označili za puč.

Nato so protestniki vdrli v zgradbo parlamenta, vendar pa so jim varnostne službe preprečile vstop v glavno dvorano. V pretepu med protestniki in podporniki Zaeva je bilo poškodovanih več ljudi, najmanj osem pa so jih morali prepeljati v bolnišnico, je poročala makedonska televizija Telma. Med drugim sta bila poškodovan tudi Zaev in vodja Zavezništva za Albance Zijadin Sela, ki je utrpel hujše poškodbe, poročanje televizije povzema avstrijska tiskovna agencija APA.

Kot je pred tem poročala nemška tiskovna agencija dpa, so bili pretepeni tudi novinarji.

Makedonija je sicer že od volitev decembra lani v slepi ulici. Za dodatno zaostrovanje je poskrbel predsednik Gjorge Ivanov, ki že od začetka marca zavrača podelitev mandata za sestavo vlade Zaevu. Mandata mu ne želi podeliti, čeprav je vodja opozicije predal podpise podpore 67 od 120 poslancev. K spremembi odločitve so ga sicer pozvali tudi številni visoki predstavniki EU.

Protestniki, ki so danes vdrli v parlament, proti koaliciji socialdemokratov z albansko manjšino v Skopju protestirajo že od volitev.