Med današnjim nadaljevanjem iskalne akcije za žrtvami torkove hude nesreče v morju pri Dubrovniku so našli še četrtega smrtno ponesrečenega. Skupno se je ponesrečilo devet ljudi: preživela sta dva, našli so štiri trupla, trije ljudje pa so bili danes še vedno pogrešani. Iskali so jih na morju in kopnem. Za jutri so v Dubrovniku razglasili dan žalovanja.

»Kot bi treščila atomska bomba,« je trčenje gumenjaka z ladjo Luške kapitanije Dubrovnik opisal eden od dveh preživelih Velimir Šetka. Oseminpetdesetletnik se je tistega večera znova rodil, kajti v trčenju je bil samo lažje ranjen. Drugega preživelega, njegovega 51-letnega prijatelja, pa so zaradi zlomljene ključnice zadržali v bolnišnici.

Oklevali, ali bi odpluli Nesreča se je zgodila v torek ob 21.20 v Koločepskem kanalu okoli šest navtičnih milj zahodno od Dubrovnika. Dobrih šest metrov dolg gumenjak z devetimi osebami na krovu je v slabem vremenu in temi neosvetljen zapustil otok Šipan in odplul proti mestu Brsečine na celini. Pot mu je prekrižala ladja Danče, ki je bila na reševalni akciji; posadka je hitela na Mljet, kjer naj bi prevzela 81-letnika, ki ga je zadela srčna kap. Po trčenju z gumenjakom je pomagala pri reševanju, medtem ko so bolnika z Mljeta prepeljali z izrednim trajektom. Šetka je povedal, da so bili vsi potniki na gumenjaku sezonski delavci. Opravljali so zaključna dela pred odprtjem restavracije Bowa nedaleč od mesta Suđurađ na jugovzhodu Šipana. Lokal bi morali odpreti naslednji dan, saj je bila za takrat že napovedana prva skupina turistov. Zato so delali pozno v noč. Razmišljali so, ali bi se sploh vrnili, nato so se vendarle odločili odpluti. Gumenjak je upravljal eden od solastnikov lokala.