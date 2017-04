Na tri leta in osem mesecev zapora je novogoriški sodnik Igor Majnik obsodil 57-letnega Slobodana Katića, specialnega povratnika na področju kaznivih dejanj. Kazensko evidenco z ropi, tatvinami, nezakonitim posedovanjem orožja in s prepovedanim prometom z mamili polni že vsaj od leta 1994, nazadnje pa je bil na prostosti komaj nekaj mesecev. Tokrat ga zaporna kazen čaka zaradi ropa banke in prodajalne, enega propadlega ropa živilske trgovine ter ponarejanja receptov za zdravila. »Rad bi se opravičil oškodovancem za škodo, bi jo rad tudi povrnil, a nimam nobenih dohodkov,« je v zaključni besedi dejal Katić in se obenem tudi zahvalil tožilki za milost pri predlagani kazenski sankciji.

Policisti so Katića in domnevna pomočnika prijeli lanskega decembra. Čeprav je Katić poskušal soobtoženo Tjašo Boltar razbremeniti krivde, je slednja že dan prej na predobravnavnem naroku priznala, da je pri enem od ropov sodelovala tudi ona in da je v eni od trgovin v Novi Gorici ukradla dve igrači, imitaciji pištole, s katerima je potem Katić ob ropih strašil žrtve. Sodnik ji je za sostorilstvo pri ropu, ponarejanje receptov in tatvino igrač izrekel pogojno kazen trinajstih mesecev zapora. Tretji soobtoženi, Zoran Benić, ki ga obtožnica bremeni sostorilstva in tudi izsiljevanja, saj naj bi Katića tik pred ropom banke izsiljeval za poplačilo starih dolgov, pa očitanega ni priznal.

Plastične pištole, brizge s sokom Le nekaj mesecev potem, ko je Katić prestal prejšnjo zaporno kazen, so se na Primorskem začeli zelo podobni ropi. Najprej je januarja lani s kapo na obrazu na Mostu na Soči vstopil v tamkajšnjo poslovalnico Nove KBM. Iz žepa je potegnil plastični revolver, uslužbenki pa podal vrečo in zahteval, naj mu jo napolni z denarjem. Prestrašena mu je vanjo po podatkih banke naložila 4040 evrov. Poskus ropa Mercatorjeve živilske trgovine na Cankarjevi ulici v Novi Gorici se mu je ponesrečil. Ker od trgovke ni dobil denarja, ga je poskušal najti v pisarni v ozadju, a se je ustrašil kupcev, ki so ravno takrat prišli v trgovino, in s kolesom pobegnil. V tretjem poskusu prav tako Mercatorjeve trgovine na Delpinovi ulici pa je prodajalki zagrozil z brizgo, napolnjeno z rdečo tekočino. »Hitro daj denar,« je zahteval. Katićeva tokratna pomočnica pa je njegove besede še podkrepila: »Daj vse, daj vse!« se je spominjala. Iz trgovine sta odnesla 643 evrov, tekočina v brizgi pa je bila po naših zanesljivih podatkih zgolj sok.