Denarna kazen in povračilo nezakonito pridobljenega denarja – to je precej bolj kot zaporna kazen zabolelo Bolgara Nikolo Gateva, ki so ga na ljubljanskem sodišču obsodili zaradi trgovine z ljudmi. Oseminšestdesetletnik je priznal, da je iz domovine pripeljal k nam siromašna rojaka, da sta zanj beračila. In vse, kar sta naberačila, je šlo v roke Gateva. Dobil je leto in pet mesecev zapora in 390 evrov denarne kazni, povrniti pa bo moral še 3210 evrov, za kolikor je reveža oskubil. Razložil je, da si želi v bolgarski zapor, in obljubili so mu, da ga bodo poslali tja takoj, ko bo mogoče. Za rešetkami slovenskega pripora je že od konca lanskega novembra.

Za zaslužkom v »Anglijo«

Za Dimitrova Dimitarja V. je Gatev vedel, da ima težko življenje. V Bolgariji je imel le minimalno pokojnino in nekaj socialne pomoči, premalo za golo preživetje, za povrh pa še dolgove. Bil je slabega zdravja, tako da si tudi službe ni mogel obetati. Gatev se ga je lotil pretkano. Najprej mu je posodil denar za nakup drv, potem pa ga prepričal, da dolg lahko poplača z odhodom v tujino – tam da bo zaslužil dovolj za vračilo in še več. In tako sta se z obtoženčevim renaultom espaceom, prirejenim za spanje in zasilno bivanje, lanskega oktobra najprej odpeljala v Grčijo. Da bi bil rojak kot berač videti še bolj ubog, ga je opremil z berglami, a očitno zaslužek še vedno ni bil tako visok, kot si je Gatev predstavljal, in preselila sta se v Ljubljano. Rojaku je vzel osebne dokumente, mu spet dal bergle in še dodatno invalidski voziček ter ga vsako jutro odpeljal pred Mercatorjevo trgovino v Trnovo. Tri dni med osmo in sedemnajsto uro je mimoidoče prosil za denar, ki je šel nato, najmanj 20 evrov na dan, v celoti v žep Gateva, ki ga je vseskozi nadzoroval. Ker mu ni pustil niti za hrano ali vodo, mu je to, v minimalni količini, vsak dan tudi prinesel. Umiti se ni imel kje, niti preobleči, bil je brez dokumentov, denarja ali prevoza, tudi jezika ni poznal, tako da je bil povsem izgubljen. Ali rečeno drugače – povsem odvisen od Gateva.

Podobno usodo je doživel tudi Aleksander Angel K. Gatev je revnega invalida prepričal, da ima zanj delo v Angliji: preprosto se bo usedel na stolček na ulici in čakal, da se komu zasmili. In res sta se odpeljala - Aleksander je sklepal, da v Anglijo, a kot je pokazala preiskava, sta končala v naši državi. Beračil je pred večjimi trgovskimi centri in tudi tokrat je šel ves zaslužek, najmanj 70 evrov na dan, Gatevu. Za krajši čas sta se nato vrnila domov, potem pa spet v »Anglijo«. V tem primeru le nekaj dni, potem pa so obtoženega prijeli.