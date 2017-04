Prva od dveh letos načrtovanih novih ambulant družinske medicine na naslovu Tehnološki park 22a v Ljubljani deluje že dober mesec, druga bo vrata odprla septembra, ko bo zdravnica, ki bo zaposlena v njej, opravila specializacijo.

Zdravnica družinske medicine Breda Krišto ima za zdaj opredeljenih okrog sto pacientov, kar pomeni, da si lahko za vsakega vzame toliko časa, kot ga ta potrebuje. »To je največji čar te ambulante, ki je za nameček tudi sodobno opremljena,« brez zadrege pove zdravnica Krištova, ki je v Zdravstvenem domu Ljubljana zaposlena že 26 let. Na prejšnjem delovnem mestu v enoti na Rudniku je imela opredeljenih kar 2250 pacientov.

Pol milijona bolnikov

»Idealno bi bilo, da bi imeli vsi nekako do 1500 bolnikov. To bi pomenilo okoli 30 bolnikov na dan. Za toliko ljudi bi si vedno lahko vzeli dovolj časa in nas polne čakalnice ne bi priganjale,« je jasna zdravnica Krištova, ki v ambulanti seveda sprejema nove paciente. Med prvimi jih je veliko iz okolice, nekaj pa jih je v Tehnološkem parku zaposlenih. Ambulanta je odprta vsak delovni dan, ob ponedeljkih in torkih popoldne, sicer pa dopoldne.

Zdravstveni dom Ljubljana kot največja zdravstvena ustanova na primarni ravni s približno pol milijona opredeljenih pacientov opravlja osnovno zdravstveno dejavnost ter del specialistične dejavnosti v osmih organizacijskih enotah, ki zaradi preobremenjenosti že dolgo pokajo po skoraj vseh šivih. Zdravstveno varstvo zagotavljajo vsem starostnim skupinam na različnih strokovnih področjih, zagotavljajo jim tudi laboratorijsko, ultrazvočno, rentgensko in drugo diagnostiko, v nekaterih dejavnostih ne le za območje mestne občine, ampak širše območje Ljubljane. Zaposlujejo več kot 1400 ljudi, med njimi več kot 400 zdravnikov in zobozdravnikov.

Trenutno jim najbolj primanjkuje specialistov medicine dela, prometa in športa, pediatrov, pedontologov, kardiologov in paradontologov. Vedno polne pa so tudi vse njihove ambulante družinske medicine. Zato bodo letos v Tehnološkem parku odprli dve novi ambulanti družinske medicine, v katerih si lahko zainteresirani izberejo osebnega zdravnika.