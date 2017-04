Rekli smo torej A. Toda ministrstvo za zdravje, poslanci in vlada – zberite pogum in recite še B. Tudi alkohol je povzročitelj velikih stroškov v zdravstvu, vzrok premnogih smrti in velike škode v gospodarstvu. Pričakujem torej, da bom segel po steklenici piva, na kateri bo fotografija prometne nesreče z razmazanimi možgani na vetrobranskem steklu. Na belem vinu bo fotografija očeta, ki umira zaradi ciroze jeter, na rdečem vinu oče, ki ga je zadela kap in je na cevkah. Pri cvičku naj bo slika raka na želodcu. Na steklenico viskija sodi obraz pretepene ženske s podplutbami. Za teran predlagam dementnega Hrvata.

Rekli bomo še C. Suhomesnati prekajeni izdelki in meso na žaru so prav tako rakotvorni. Vse to moramo opremiti s podobnimi fotografijami. Pa sladkor! Sovražnik zdravja številka ena. Povzroča debelost, sladkorno bolezen, mašenje in poapnenje ožilja, je vzrok mnogih srčnih bolezni. Prav tako pijače, ki vsebujejo preveč sladkorja. Fotografi, na delo! Podajte se po motive v bolnišnice, na intenzivno nego, v kirurške sobane, hiralnice, mrtvašnice in seveda na pokopališča.

Vreče cementa je treba opremiti z mrtvaško glavo, saj cementarne izpuščajo v zrak škodljive emisije plinov, ki nam krajšajo življenje. Suhe in vložene gobe so naravni hranilniki stroncija in drugih radioaktivnih elementov, na kar je treba opozoriti z mednarodnim znakom za radioaktivno sevanje. Med naj bo okrašen s fotografijami pomorjenih čebel zaradi škropljenja, vsebuje naj tudi oznako za strup, s katerim smo zdravili čebele.

Lahko bi našteval še do onemoglosti. Kot sem rekel: če ste rekli A, recite še B, če vas je kaj v hlačah. Že v osnovni šoli so nas naučili, da ima naša abeceda 25 črk. Zakaj bi bili kadilci na udaru, pijanci pa ne? Zakaj bi dali na pranger cigarete, sladkorja pa ne? Cigaretni dim nam škoduje, emisije plinov iz tovarn in avtomobilov pa ne?

Temeljno načelo demokracije je enakopravnost. Tako v zdravju, kot v bolezni, tako tudi v prekletstvu. Zakaj smo prekleti samo kadilci, vsi drugi pa ne? Upanje umre zadnje.

Bogdan Novak, Čagošče