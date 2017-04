Istočasno razmišljam, da sem v življenju napravil napako, da sem se odločil za študij medicine in za delo zdravnika. V Združenih državah Amerike sem v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja spoznal vso bedo odškodninskih tožb. Specializirani odvetniki so hodili po bolnišnicah in nagovarjali bolnike k odškodninskim tožbam. Princip je bil preprost. Če bolniku in meni tožba uspe, si deliva iztoženo vsoto. Odškodnine so bile neverjetno visoke. Dva milijona dolarjev in več. Seveda so zavarovalne premije naraščale. Mastno so zaslužili odvetniki in seveda zavarovalnice. Po definiciji zavarovalnica ne more in ne sme imeti izgube. Že predsednik Reagan je obljubljal, da bo odškodnine znižal na 400.000 dolarjev. Pa so mu to lobiji onemogočili. Posledica je bila obrambna reakcija medicine. Razvila se je defenzivna medicina. Veliko zdravnikov zavarovalnice niso hotele zavarovati. Razvil se je cel obrambni sistem, ki je s postopki zavaroval zdravnike. Določenih operacij in načinov zdravljenja niso več izvajali. V nekaterih predelih ZDA je začelo primanjkovati določenih specialistov.

Ker imamo v Sloveniji večino časa zahodni tip vremena, smo Slovenceljni navezani tudi na izume Amerike. S sladostrastjem smo šli z Ameriko v Irak in Afganistan. Zadovoljni smo se strinjali z ubojem gospoda bin Ladna. Istočasno pa smo sprejeli odškodninske tožbe, čeprav imamo popolnoma drugačen sistem zdravstva. Nimamo nobene samozavesti. Svojim zdravnicam in zdravnikom ne zaupamo, ker je to cilj družbe politikov. Po definiciji so politiki ljudje, ki se postavijo na čelo države in jim je cilj, kako ostati na oblasti. Sistematično se trudijo zmanjšati ugled zdravnikov in njihovo spoštovanje. Ne poznajo zakonitosti delovanja medicine. Žal je ne poznajo tudi nekateri zdravniki, ki se politično izpostavljajo.

Oblikovanje nekega sistema Šilih pa je sramota. Graditi pravosodni sistem na napačnih predpostavkah je navadna idiotija. Pravosodni minister ima določene miselne težave, kar je že večkrat dokazal. Biti Solon je težko.

Na koncu pa še o prijaznosti in komuniciranju in sporočanju slabih novic. Profesor dr Franc Novak je rad na viziti povedal anekdoto, ki je lahko tudi resnična. Dejal je: »Pazite, da ne bo tako, kot je bilo pri bolniku, ki so mu odrezali napačno nogo. Po pomoti so mu odrezali zdravo nogo. Drugo jutro je prišel na vizito primarij z vsemi zdravniki. Bolniku je prijazno sporočil, da so mu odrezali zdravo nogo. Zdaj mu sporočajo, da bodo z vsemi znanjem in močmi pozdravili bolno nogo.« To pripoved sem slišal večkrat. Je cinična in sarkastična, groba, vendar se mi je vsadila v male možgane. Bodi pošten in pravičen do znanja in človeka, ki je lahko tudi bolnik.

Angleži (Britanci) poznajo postopek confidential inquiry (zaupna preiskava) vsaj pri smrti mater. Vendar zaupna v Sloveniji ni več možna, ker so politiki in mediji razgalili in nestrokovno oblatili zdravnike, in ne medicine.

Prim. dr. Vasilij Cerar Ljubljana Polje