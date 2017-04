Če gre vladi toliko za evropski denar, potem prijavite načrte dr. Jožeta Duhovnika, ki se je v življenju izkazal kot učitelj in strokovnjak. Njegova ekipa bo gradila železnico, ki bo edinstvena na svetu pridelala sama za svojo vleko toliko energije, kolikor jo bo potrošila. To pomembno varčevalno lastnost, ki jo ponuja naš slovenski rojak, moramo državljani in državljanke podpreti z vsem srcem in vso dušo. Posodimo denar Slovenskim železnicam za gradnjo te nujno potrebne panoge, ki bo Sloveniji zagotavljala preživetje. V naših bankah leži ogromen denar, za naše razmere neizkoriščen, ki bankam prinaša izgubo namesto dohodka.

Država naj nemudoma natisne državne obveznice, ki jih bomo kupili državljani in z njimi gradili našo domačo lepo in donosno železnico, ki jo bo občudoval ves svet. Kot smo veseli in ponosni na uspehe slovenskih športnikov, bomo še tem bolj ponosni in srečni po izgradnji naših slovenskih graditeljev. Načrti so narejeni. Le začetni denar je potreben in gradnja se lahko začne. Ne poklekajmo pred grabežljivimi tujci, ki vidijo pri nas le svoj dobiček. Oprimo se na domače, v tujini cenjeno znanje in na naše delovne roke. Gospodarsko uspešna Nemčija se ponaša tudi z marljivostjo slovenskih delavcev in iznajditeljev.

Tudi na Kitajskem so iznajditelji-inovatorji zelo spoštovani in iskani ljudje. Že čez pet let bo slovensko podjetje gradilo inovativno železnico v Kašmirju, na Tibetu in v Severni Koreji. Tudi na daljni Aljaski bodo dobrodošli.

Ozrimo se po svetu in videli bomo, kakšno čudo so ustvarili Nizozemci z zajezitvijo morja, in to večinoma s svojim denarjem. Imamo dobre zglede žrtvovanja za domačo življenjsko pomembno stvar – novo dvotirno moderno inovacijsko železnico, na katero bomo ponosni mi in naši potomci. Edina pomanjkljivost se mi zdi, da ne bo vključen potniški promet. Mora pa država sprejeti zakon, da se tovornjaki, natovorjeni z vnetljivimi snovmi in gorivi, obvezno naložijo na železniške vagone. Varovati moramo ceste, ki so že preveč obremenjene s tovornim prometom. To so zadeve, ki naj bodo skrb vseh državljanov. Kdor ljubi domovino, se mora zanjo tudi žrtvovati. Hinavci se izgovarjajo na one druge. V času velike noči smo slišali dosti pridig o ljubezni in drugih čednostih. Čas je, da od besed preidemo k dejanjem.

Torej, železnico naj gradi podjetje z Duhovnikom na čelu. Gradnjo pa naj nadzoruje prof. dr. Jože P. Damijan s svetom za nadzor gradnje. Za gradnjo ni potreben nikakršen zakon, saj ga tudi za ceste ni bilo. Ta zakon je voda na mlin načrtovani korupciji nekih političnih botrov, ki so se redili v begunjskem Elanu in TEŠ 6. Državljani smo dolžni v domoljubni zavesti preprečiti vsakršen družbeni kriminal, ki bi še nadalje uničeval državo Slovenijo.

Po zgraditvi dvotirne primorske železnice bo velik nacionalni praznik. Po vstali Primorski je stala tudi Slovenija v vsej lepoti, delovni ustvarjalnosti in zgled Evropi, kaj zmore mala Slovenija. Nova moderna železnica, ki sama sebe vleče v strmine proti prestolnici in naprej v svet, more osrečiti slehernega in še tako dvomljivega državljana. Naprej! Le naprej z domačim znanjem in s svojimi rokami.

Frančišek Vrankar, Kranj