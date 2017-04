Telefonski pogovor je sledil preplahu, ki so ga zagnali republikanci v ameriškem kongresu zaradi priprav na podpis izvršnega ukaza, s katerim bi Trump začel postopek za izstop ZDA iz sporazuma, ki podpira 14 milijonov ameriških delovnih mest in omogoči za okrog 1300 milijard dolarjev trgovinske menjave na leto. Nekateri kongresniki so menili, da gre za izvajanje pritiska na Mehiko in Kanado na Trumpov način: prisiliti voditelja sosednjih držav, da privolita v pogajanja o spremembah sporazuma, in glede na izjavo Bele hiše po telefonskem klicu je to dosegel. Trump je med kampanjo trdil, da Nafta škodi ameriškim interesom, zato se bo pogajal o spremembah sporazuma ali pa bo od njega odstopil.