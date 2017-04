»Tekma je bila zame zelo čustvena, zato sem še toliko bolj vesel, da se je razpletla na takšen način. Najpomembneje je, da smo dokazali, da smo lahko enakovredni Celjanom. Kljub temu imamo še veliko rezerv v igri. Če jih bomo izkoristili, so naše možnosti za osvojitev naslova državnega prvaka povsem realne. Po remiju v Velenju je v boju za prvaka še vse odprto. A do odločilne tekme v Zlatorogu nas čakajo še štiri težke preizkušnje. Na nobeni si ne smemo privoščiti spodrsljaja, še posebno, ker si ga Celjani zanesljivo ne bodo,« je po dramatični končnici in remiju dejal domači igralec Janez Gams. S svojim edinim strelom in zadetkom na sredini tekmi je sekundo pred koncem zadel za izenačenje na 25:25 in preprečil, da bi Gorenje na 19. zaporedni tekmi proti pivovarjem, odkar je na njihovi klopi Branko Tamše, ob dveh remijih doživelo že 17. poraz.

Vujovićevih 7:0 za Celjane Pred obračunom v Rdeči dvorani so bili Celjani v vlogi favorita, toda pritisk in breme sta bila na ramenih Gorenja. Morebiten poraz bi pomenil najverjetnejše slovo od naslova prvaka, remi pa pomeni, da bosta ekipi – če ne bosta »kiksali« na naslednjih štirih tekmah – na medsebojnem dvoboju v zadnjem krogu končnice za prvaka 2. junija v Zlatorogu odločali o državnem prvaku 26. sezone v zgodovini samostojne Slovenije. Vsaj na papirju so bili gostje v prednosti še zaradi enega dejstva: selektor slovenske reprezentance Veselin Vujović je na ponedeljkov začetek priprav za kvalifikacijski tekmi z Nemčijo za nastop na EP 2018 na Hrvaškem med 20 povabljenimi igralci poklical kar sedem članov Celja (Urban Lesjak, Miha Zarabec, Blaž Janc, Vid Poteko, Borut Mačkovšek, Žiga Mlakar, Tilen Kodrin), iz Gorenja pa nobenega. Potem ko so Velenjčani v prvem delu prvega polčasa nekajkrat vodili za tri, nazadnje pri 11:8, so v naslednjih minutah doživeli dva šoka. Celjani so s tremi zaporednimi zadetki izenačili, nato pa so gostitelji ostali še brez krožnega napadalca Alema Toskića. Ko je Miha Zarabec v 24. minuti dosegel svojega četrtega od skupno šestih zadetkov za izenačenje na 11:11, ga je pri tem Toskić z udarcem v obraz podrl na tla, sodnika, brata Dejan in Igor Ivančič, pa sta mu pokazala neposredni rdeči karton za predčasen odhod z igrišča. V drugem polčasu si nobena ekipa ni priigrala več kot dveh zadetkov prednosti, po predzadnjem izenačenju (23:23 v 57. minuti) pa je sledila zares dramatična končnica.

Ferlin zasenčil Lesjaka in Gajića Ko sta za goste zadela Jaka Malus in Miha Zarabec za 25:23, vmes pa je domači igralec Rok Golčar s sedemmetrovke zadel le okvir vrat, je kazalo, da bo ekipa Branka Tamšeta iz njegovega rojstnega mesta odnesla celoten točkovni izkupiček. A na začetku zadnje minute je zadel Nejc Cehte, nato sta sodnika piskala Blažu Jancu prebijanje v napadu in Velenjčanom je za zadnji napad ostalo dobrih deset sekund. Po minuti odmora trenerja Boruta Plaskana so aktualni slovenski podprvaki krenili po izenačenje, za katerega je poskrbel Gams, ki se je po odlični kombinaciji in prehodu s krilnega položaja na položaj krožnega napadalca sam znašel na šestmetrski črti in poskrbel za peti remi na 107. medsebojni tekmi najboljših slovenskih klubov. Eden junakov Gorenjevega remija je bil vratar Klemen Ferlin, ki je zbral deset obramb ob 29-odstotni uspešnosti (35-10). »Po porazu proti Celju v polfinalu pokala v Mariboru smo bili željni zmage. Toda tudi remi, ki smo si ga zaslužili, je za nas svojevrstna zmaga. Za remi so najzaslužnejše naša velika želja, borbenost in trdna obramba. Pokazali smo, da se lahko kosamo s Celjani, za zmago pa nam je zmanjkal kanček sreče. A to bomo popravili na zadnjem obračunu v Zlatorogu, ko bomo spet šli na vse ali nič,« napoveduje Klemen Ferlin. V nasprotju s Ferlinom sta celjska vratarja Urban Lesjak in Ivan Gajić skupaj zbrala le pet obramb ob zgolj 17-odstotni uspešnosti (30-5). S šestimi zadetki iz devetih poskusov je bil Borut Mačkovšek skupaj s klubskim soigralcem Miho Zarabcem najboljši strelec derbija v Šaleški dolini. »Če sem povsem iskren, je bila druga točka bolj izgubljena kot dobljena. V končnici smo imeli vse v svojih rokah, saj smo vodili za dva, izenačujoči zadetek pa prejeli tik pred koncem. Gorenje je sicer nekajkrat vodilo za tri, a se nam je vedno uspelo vrniti, kar je dokaz naše psihične trdnosti in igralske kakovosti. Velenjčani bi se lahko takrat še bolj odlepili in bi se tekma morebiti razpletla drugače. Tudi domači so se v zadnjih minutah uspešno vrnili po našem vodstvu, delitev točk pa je tudi najbolj pravična in poštena,« je ocenil Borut Mačkovšek, ki ga skupaj s soigralci že v soboto čaka tekma z Loko v Zlatorogu, Gorenje pa odhaja na zelo težko gostovanje v Ribnico. Končnica za prvaka, 5. krog: Gorenje – Celje Pivovarna Laško 25:25 (13:14), Riko Ribnica – Koper 24:24 (12:13), Krka – Urbanscape Loka 26:27 (12:16).