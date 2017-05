Umazana prevozna sredstva in kontejnerji, v katerih prevažajo tovor, v Rusiji v zadnjem času pritegnejo veliko pogledov. Razlog za to ni velika količina umazanje, ampak umetnine, ki jih nanje riše ruski umetnik.

Nikita Golubev, ki se pod stvaritve podpisuje z umetniškim vzdevkom ProBoyNick, na vozila in kontejnerje riše s prstom in nekaj čopiči. Podobe so izrisane izjemno natančno, Golubev pozornost posveti vsaki podrobnosti.

Lahko bi rekli, da se je ruski umetnik dobro znašel v za umetnost (in marsikaj drugega) precej negotovih časih, saj je z edinstveno idejo zagotovo pritegnil več pozornosti, kot bi je z risanjem na običajno platno. Rad eksperimentira z različnimi načini izražanja. Preizkusil se je že v ustvarjanju najrazličnejših umetniških vsebin, od knjižnih ilustracij do ''streetarta'', zdaj pa se je domislil ustvarjanja, ki ga je poimenoval ''dirtpainting''. »Nikoli ne veste, kaj še pride, zato me spremljajte še naprej,« je Golubev vabljivo zapisal na svoji facebook strani. Njegovo ustvarjanje in proces nastajanja »umazanih umetnin« pa lahko spremljate tudi na njegovem instagram profilu in youtube kanalu.