V mednarodnem lovu na pedofile so se preiskovalci uspešno vključili na forume, na katerih si uporabniki preko mreže TOR izmenjujejo otroško pornografijo, delijo svoje izkušnje in načine izkoriščanja otrok. Enega od IP naslovov, ki je bil sicer vključen v izmenjavo podatkov o spolnem nadlegovanju živali, so locirali v hrvaški Knežiji, kjer je sedež podjetja 41-letnega Hrvata.

Po poročanju hrvaškega časnika Jutarnji vijesti podjetnika, ki se ukvarja z grafičnim oblikovanjem, zaposlen pa je v Evropskem parlamentu, v njegovem stanovanju v Zagrebu niso našli, saj je bil takrat v Belgiji. So pa pri njem našli dva psa v precej slabem stanju, ki so ju nato odpeljali v zavetišče za živali. V stanovanju moškega so našli 111 DVD-jev in CD-jev, mobitele in spominske kartice, na podlagi najdenega pa ugotovili, da je za izmenjevanje spornih podatkov uporabljal vsaj pet različnih elektronskih naslovov.

Prek teh naslovov je moški pošiljal slike psov v eksplicitnih položajih z neznanimi moškimi in fotografije spolnih organov. V enem od sporočil je 41-letnik opisal, kako je s psi poskušal ustvariti sadistično-mazohističen odnos. Prijeli so ga septembra 2015.