Športni objekt trenutno drugouvrščene ekipe nizozemskega prvenstva bo že kmalu znan pod imenom Johan Cruyff Arena, so v torek po sestanku med klubskimi možmi in amsterdamskim županom sporočili iz Ajaxa. »Radi bi se poklonili najboljšemu nogometašu, ki ga je Amsterdam in Nizozemska kdajkoli poznala,« so v sporočilu za javnost zapisali pri Ajaxu.

Odločitev o preimenovanju stadiona se je razveselil tudi Cruyffov sin, Jordi Cruyff, ki je prek twitterja zapisal: »Poklona smo zelo veseli. Radi bi se zahvalili vsem, ki so to omogočili, še posebej županu Eberhardu van der Laanu.“

Johan Cruyff, ki je lani umrl za rakom, sicer ne velja le za legendo Ajaxa, temveč tudi Barcelone. Kot trener in igralec katalonskega ponosa je namreč osvojil kar 13 lovorik. Tudi zato bo Nizozemec že v kratkem pred stadionom Barcelone dobil svoj spomenik.