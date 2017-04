Z Viktorjem bodo lažje dihali vsi - tisti, ki so zgolj občutljivi na svežino zraka v prostoru, in tisti, ki jim to predstavlja problem za zdravje in bistveno spremembo v počutju. Tega, koliko vpliva ima na naše počutje alergija se namreč zares ne zavedamo, dokler je nimamo sami.

Alergijam prijazni Viktor Napravi je Evropski center za raziskave alergij (ECARF) podelil oznako »alergijam prijazno«. Posebna zasnova filtrirnega sistema HPP poskrbi, da filtri polovijo droben prah in cvetni prah ter očistijo zrak. Aparat sočasno uporablja filter z aktivnim ogljem, ki iz zraka odstrani morebitne neprijetne vonjave. Viktor je opremljen tudi s posodico za dišavo, ki si jo uporabnik izbere po lastnem okusu in tako odišavi prostor.