V Kranju so zaradi obilnega deževja gasilci nekaj pred sedmo uro zjutraj že postavili protipoplavne vreče, vodo pa preusmerili stran od ogroženega gostinskega objekta.

Dobro uro kasneje so morali gasilci prečrpati vodo iz zbirnega kanalizacijskega jaška v Šempetru, saj se je v tamkajšnjem stanovanjskem objektu zamašila kanalizacija.

Na Petkovškovem nabrežju v Ljubljani je voda iz nepritrjenega dela žleba vdrla v medicinski lokal. Delavci objekt že obnavljajo.

Nekatere reke že narasle

Največ dežja vremenoslovci danes sicer pričakujejo v hribovitem svetu južne, zahodne in severne Slovenije; od 100 do več kot 250 litrov na kvadratni meter, drugod večinoma od 40 do 100 litrov na kvadratni meter. Težave bodo povzročali narasli vodotoki, ponekod so možna razlivanja manjših rek in hudourniških vodotokov. Zjutraj so že narasle reke v zgornjem Posočju in v porečju Save Bohinjke; čez dan bodo še naraščale.

Morje ob slovenski obali lahko medtem ob večerni plimi poplavi nižje dele obale.