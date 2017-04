Bouchardova je dejala, da je žensko teniško združenje WTA poslalo napačno sporočilo vsem teniškim igralkam, ko je Šarapovi, zmagovalki petih turnirjev za veliki slam, dovolilo vrnitev. »Mislim, da to ni prav. Je goljufivka in osebno menim, da goljufi nimajo česa iskati v športu. Ne bi ji smeli dovoliti vrnitve na teniška igrišča,« je bila ostra Bouchardova, sicer 59. igralka na lestvici WTA.

»To je nepošteno do vseh nas, ki trdo treniramo, ne iščemo prepovedanih bližnjic in smo poštene. Mislim, da je združenje WTA s to potezo poslalo napačno sporočilo vsem mladim: 'vi kar goljufajte, mi pa vas bomo nazaj sprejeli z odprtimi rokami'. Mislim, da to ni prav,« je še dejala Kanadčanka.

Nekdanja prva igralka sveta je bila lani na OP Avstralije pozitivna na meldonij, zaradi česar je dobila več kot enoletno prepoved igranja tenisa. Posledično je nazadovala na lestvici WTA, za turnir v Stuttgartu pa je dobila posebno povabilo. Zaradi tega je bila Šarapova deležna številnih kritik, med drugimi tudi italijanske kolegice Roberte Vincijeve in branilke naslova, Nemke Angelique Kerber.