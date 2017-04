Tožilci hrvaškega Urada za boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu (Uskok) Zdravka Mamića obtožujejo, da je z bratom Zoranom, nekdanjim glavnim direktorjem in članom uprave Dinama Damirjem Vrbanovićem in davkarjem Milanom Pernatom Dinamo oškodoval za najmanj 15,3 milijona evrov, kot tudi da ni plačal davkov in drugih prispevkov v višini skoraj 1,6 milijona evrov ter da je preko podjetij v tujini od leta 2004 iz Dinama povlekel več kot deset milijonov evrov.

Sporni denar naj bi pridobili pri prestopu Dinamovih nogometašev, zato je med sojenjem pričakovati tudi pričevanja hrvaških nogometnih zvezdnikov, kot sta Luka Modrić iz madridskega Reala in Dejan Lovren in Liverpoola.

Sojenje so lani premestili iz Zagreba v Osijek zaradi Mamićevih poznanstev z več sodniki zagrebškega sodišča.

Uskok je sicer proti Mamiću sprožil še tri preiskave zaradi finančnih malverzacij v klubu, ker sumijo, da je od leta 2008 v teh primerih pospravil v žep več kot 37 milijonov evrov.