Velenjsko-celjski derbi se je končal brez zmagovalca. To je prvič v sezoni, da Celjani niso premagali večnih tekmecev. Bili so blizu, a v zadnji minuti je Janez Gams poskrbel za točko domačih. To pomeni, da sta obe ekipi po 5. krogu končnice za prvaka izenačeni pri 47 točkah. Njuna zadnja medsebojna tekma v sezoni in bržčas odločilna za prvaka bo 2. junija v Celju.

Ekipi sta bili v prvem polčasu dokaj izenačeni, večino časa pa so bili v rahli prednosti Velenjčani, ki so večkrat vodili tudi za tri zadetke, a na glavni odmor so prednost zadetka nesli Celjani.

V drugem delu so po zadetku Gregorja Potočnika domači v 42. minuti spet vodili, in sicer z 19:17, toda Celjani so še naprej pritiskali in v 54. minuti z golom Mihe Zarabca sami povedli s 23:21.

Rok Ovniček je tri minute pozneje na veselje domačih navijačev zadel za novo izenačenje na 23:23 in napovedal zanimivo končnico. Zarabec je sicer v 59. minuti goste spet popeljal v vodstvo za dva gola (25:23), a je nato Nejc Cehte znižal na 24:25, Janez Gams pa je v zadnji minuti izid znova poravnal na 25:25, kar je bil tudi končni izid.

Pri domačih sta bila s po petimi goli najboljša Nejc Cehte in Niko Medved, pri gostih pa sta po zadetek več dosegla Miha Zarabec in Borut Mačkovšek.

Gorenje bo v 6. krogu v soboto gostovalo v Ribnici, Celjani pa bodo gostili Urbanscape Loko.