Državni svet je odložilni veto izglasoval na predlog interesne skupine lokalnih interesov. V imenu predlagateljev veta je svetnike nagovoril podpredsednik državnega sveta Branko Šumenjak in izpostavil, da si svetniki želijo, da bi novo železniško povezavo med Koprom in Divačo naredili čim prej, transparentno in pa ceneje, kot je predvideno.

Kot je dodal, je o vetu še pred izredno sejo DS razpravljala tudi komisija za lokalno samoupravo državnega sveta, kjer so veto podprli z 11 glasovi za in enim proti. Predsednik omenjene komisije Jernej Verbič je pojasnil, da je komisija predlog o odložilnem vetu podprla, ker sledi ugotovitvam komisije iz druge obravnave zakona.

V komisiji so sicer med drugim kritični do poteka sprejema zakona. Javna razprava je namreč potekala le nekaj dni pred njegovim sprejemom na vladi. Ena ključnih dilem je po mnenju komisije tudi nejasnost virov financiranja gradnje drugega tira, pri čemer je zagotovljenih le 200 milijonov evrov proračunskih sredstev, ostali predvideni viri financiranja pa so zdaj še negotovo dejstvo.