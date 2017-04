Glasba upora in svobode bo naslednja dva tedna odmevala iz radijskih zvočnikov v domovih, kjer bodo preklopili na frekvenco 88,8 MHz ali obiskali spletno stran www.radiokricac.si. Na njej bo za krajši čas zaživel radio Kričač, ki je v prvem in drugem letu druge svetovne vojne na slovenskih tleh obveščal protifašistično javnost s kratkimi oddajami. Italijanom je z vsakim večernim javljanjem povzročil več preglavic in okupator se je na vse pretege trudil najti ilegalno postajo in njene ustvarjalce, a mu ni uspelo. Ustvarjanje je namreč potekalo v strogi tajnosti. Tridelno napravo so z lokacije na lokacijo selili tudi v otroških vozičkih, antena pa je dobila celo obliko vrvi za obešanje perila.

Na ilegalno predvajanje, s katerim se je uporniško podzemlje prebilo v ljubljanska stanovanja, so se na koncu Italijani, ki nikakor niso mogli odkriti Kričača, odzvali tako, da so Ljubljančanom zaplenili radijske sprejemnike in jih deponirali v Cukrarni. Tako se je razmeroma kratko obdobje delovanja edine odporniške postaje v okupirani Evropi končalo aprila 1942. Radio Osvobodilne fronte se je naslednjič oglasil šele na dan osvoboditve ožičene Ljubljane, 9. maja 1945.

V spomin na ta nepopustljiv upor v okupirani Ljubljani se je Kričač danes znova oglasil. Oddajal bo 15 dni, letos tudi v podcastih in v video formatu. »Vsebine bodo spominske in sodobne, aktualne. Naši sogovorniki bodo borci narodnoosvobodilnega boja za Slovenijo in člani Zveze združenj borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja Slovenije, aktivisti, interniranci, mladi sindikalisti ter prejemniki nagrad in častnih nazivov mesta Ljubljana,« je sporočil Andrej B. Pengov, eden izmed treh buditeljev Kričača.

Radio Kričač danes res ni več ilegalni radio in ne poziva k upora, ampak po tradiciji oddaja z skrite in začasne lokacije. Ob uporniški, partizanski, borbeni, delavski in domoljubni glasbi ustvarjalci napovedujejo še predvajanje arhivskih posnetkov pričevanj aktivistov, ki so sodelovali pri nastajanju in delovanju medvojnega Kričača. Z neposrednimi prenosi se bo Kričač vključil tudi ob prazniku dela, po prestolnici in širše bo ponesel glas prvomajskih govorcev z Rožnika, prisoten pa bo tudi na slavnostni seji mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, 9. maja na Ljubljanskem gradu.