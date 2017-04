Po podatkih Arsa bo od danes do petka dopoldne padla večja količina dežja. Največ ga bo padlo v zahodni Sloveniji, od 100 do več kot 250 litrov na kvadratni meter, drugod večinoma od 40 do 100 litrov na kvadratni meter, le na jugovzhodu lahko tudi manj. Meja sneženja bo večino časa nad 2000 metri nadmorske višine, le v noči na petek se bo spuščala in krajevno bo lahko za krajši čas snežilo tudi do okoli 800 metrov nad morjem.

Zaradi obilnih padavin bodo močneje narasli vodotoki. V četrtek so na izpostavljenih mestih možna razlivanja manjših rek in hudourniških vodotokov, sprva v zahodni Sloveniji, čez dan pa tudi drugod po državi, zlasti v hribovitih delih severne in severovzhodne Slovenije, opozarjajo vremenoslovci.

Verjetni so tudi večkratni porasti vodotokov. Naraščanje rek se bo nadaljevalo v noči na petek. Zlasti v porečjih Vipave, Save Bohinjke in srednje Save, Savinje, Dravinje in Kolpe so možna razlivanja rek predvidoma na običajnih območjih vsakoletnih poplav.

Danes in v četrtek bo ob večerni plimi, med 21. in 23. uro, gladina morja ob slovenski obali povišana. Pri tem lahko morje poplavi nižje dele obale.