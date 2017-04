Protesti so se začeli 2. aprila, ko je s 55 odstotki podpore v prvem krogu zmago slavil dosedanji srbski premier Aleksandar Vučić. Udeležilo se jih je več tisoč ljudi. Demonstracije, ki so se nadaljevale v torek zvečer, Proteste je pripravila državljanska pobuda Ne da(vi)mo Beograda, pridružili so se jim tudi študentje in mladi, pod geslom Proti diktaturi.