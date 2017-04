Med razlogi navajajo prenovo trgovin, napore za zvišanje konkurenčnosti in slabitve terjatev do družb v sistemu Agrokorja. Nižji prihodki so med drugim posledica osredotočanja na osnovno dejavnost - lani so odprodali dejavnosti Modiane in Intersporta -, vlaganj v konkurenčnost ponudbe, večjega števila začasno zaprtih trgovin zaradi prenov v primerjavi z letom 2015 ter oblikovanje dodatnih slabitev terjatev do družb v sistemu lastnika.

Čizmić: Poslovanje Mercatorja je stabilno S poslovanjem se je v torek seznanil nadzorni svet družbe, ko sta iz nadzornega sveta odstopila predsednik nadzornikov Ante Todorić in član Ivan Crnjac, so sporočili iz Mercatorja. »Ob rezultatih poslovanja Mercatorja v letu 2016 in težavah lastnika je posebej pomembno, da je skupina Mercator samostojna pri vseh ključnih poslovnih odločitvah,« je zapisal predsednik uprave Tomislav Čizmić. Dodal je, da se je nova uprava uspela dogovoriti z bankami, da obveznosti Mercatorja kljub zapadlim obveznostim Agrokorja kot lastnika ne bodo zapadle v takojšnje plačilo. »Prepričani smo, da je to izrazito pomembno dejstvo, ki potrjuje, da je poslovanje Mercatorja stabilno in ni neposredno povezano s težavami lastnika,« je poudaril Čizmić. Pisali smo že o tem, da bi moral Mercator zaradi Agrokorjevih finančnih težav v svojih bilancah čez noč knjižiti za najmanj 40 milijonov evrov izgube.