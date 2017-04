Dva kroga pred koncem košarkarske lige za prvaka sta že znana dva udeleženca polfinala. To sta Rogaška in Krka, ki se bosta danes udarili za prvo mesto in prednost domačega terena tudi v morebitnem finalu. Preostali dve vozovnici za izločilne boje še nista oddani, zanju pa se borijo Zlatorog, Olimpija in Hopsi. Laščane v 9. krogu čaka gostovanje v Ljubljani, medtem ko Polzeljani gostijo Helios.

Rogaško Slatino po letu 2015, ko je nastopila v velikem finalu proti Tajfunu, znova stresa košarkarska mrzlica. Ekipa trenerja Damjana Novakovića je bila od sredine januarja do začetka marca zaradi poškodb in bolezni v velikih težavah, a ko se je zdravstveno stanje izboljšalo, se je začela dvigovati tudi forma. Slatinčani so tako v ligo za prvaka krenili samozavestno, do sedaj klonili le enkrat, posebno neugodni pa so pred domačimi gledalci. »Vzdušje v dvorani je bilo fenomenalno,« se je po zmagi proti Hopsom navijačem poklonil Damjan Novaković, ki ne skriva ambicij po prvem mestu v ligi za prvaka. Zadani cilj lahko uresniči že danes, če bi z igralci porazil Krko za več kot tri točke. V primeru neuspeha bi krog pred koncem najboljši položaj pred izločilnimi obračuni pripadel Novomeščanom, ki pod vodstvom trenerja Simona Petrova delujejo iz tekme v tekmo bolje. Ob že večkrat omenjeni večji agresivnosti v obrambi je rojenemu Novomeščanu uspelo dvigniti tudi samozavest pri posameznikih, ki so bili do sedaj veliki dolžniki. Vzpon želi dolenjsko moštvo potrditi tudi na gostovanju v Rogaški Slatini, kjer je v prvem delu državnega prvenstva že slavilo zmago.

V troboju za preostali dve polfinalni mesti je Zlatorog prejel močan udarec, saj je zaradi poškodbe kolena do konca sezone ostal brez najboljšega strelca (16,9) in skakalca (7,5) moštva Igorja Tratnika. Slednji ni nastopil že na zadnji tekmi proti Krki, ki so jo Laščani gladko izgubili za 14 točk. Z zmago proti Olimpiji bi si igralci trenerja Aleša Pipana zagotovili mesto v polfinalu, Ljubljančanom pa bi to uspelo ob uspehu za več kot 13 točk ali kakršni koli zmagi v primeru poraza Hopsov.

»Na prvi tekmi v Laškem nas je Zlatorog popolnoma nadigral. To pot mora biti zgodba povsem drugačna. Obračun je za obe ekipi izredno pomemben. Naredili bomo vse, kar je v naši moči, da zmaga ostane v Ljubljani,« trener Olimpije Gašper Okorn sporoča svojemu dobremu prijatelju Alešu Pipanu, ki se zaveda, kako velik primanjkljaj je ob kratki rotaciji odsotnost Tratnika: »V Ljubljano potujemo oslabljeni, a z enako željo po presenečenju. Če želimo vknjižiti novi točki in si s tem zagotoviti mesto v polfinalu, bodo morali drugi košarkarji odigrati srčno in borbeno.«

Liga Nova KBM, 9. krog, za prvaka, danes ob 19. uri: Rogaška – Krka, ob 20. uri: Hopsi – Helios, Olimpija – Zlatorog, za obstanek, danes ob 19. uri: Tajfun – Šenčur, ob 20. uri: Podčetrtek – LTH Castings, že odigrano: Portorož – Primorska 62:80.