Slovenski obrambni sistem je razdeljen. Ne le da njegova glava (obrambno ministrstvo) ne ve, kaj dela telo (Slovenska vojska), celo tako sta vsaksebi, da nekateri pripadniki SV javnost opozarjajo na načelnikovo (napačno?) izbiro poveljnice kontingenta, namenjenega v Libanon, drugi zaposleni v istem cirkusu, ki o majorki Nini Raduha govorijo le v superlativih, pa mrzlično iščejo identiteto tistih prvih. Se mar med seboj ne poznajo? Ne sodelujejo? Ne govorijo?

Majorka seveda ni nič kriva, da so jo predlagali in je nato nastal kraval. Razloge za to gre iskati v vrhu generalštaba oziroma v dejstvu, da del vodstvenega kadra Slovenske vojske na to gleda skozi očala s po ameriško odmerjeno dioptrijo, drugi del pa svoj vojaški kredo gradi še na nekdanji jugoslovanski armadi. No, na ta drugi del opozarja predvsem nekdanji obrambni minister, osamosvojitelj in vodja opozicije Janez Janša.

Vrhovni poveljnik obrambnih sil in nekdanji premier Borut Pahor pa ne ve, na katero stran bi se postavil. Da ne bi izpadel kot zagovornik drugih, že od časov obrambnega ministra Janka Vebra naprej ne želi upoštevati predloga obrambnega resorja, naj v generala poviša brigadirja Davida Humarja, trenutnega poveljnika mirnodobne strukture Slovenske vojske v tujini. Zakaj ga ne upošteva, predsednik ne pove, in le ugibamo lahko, da morda zato, ker tega noče Janša, ki rad pleza in prijateljuje s človekom, ki bo sicer kot brigadir prevzel naloge generala.

Drži. Bojan Pograjc se ne fotografira le z Janšo: Poziral je tudi ob Milanu Kučanu, v svojih knjigah o prvi brigadi in o poveljstvu za doktrino, razvoj, izobraževanje in usposabljanje je fotografiran tudi ob nekdanjem predsedniku Danilu Türku. Brigadir Pograjc je med vsemi pripadniki slovenskega vojaškega cirkusa zagotovo najbolj izkušen na političnem področju in je med vsemi pripadniki SV zagotovo stkal najširšo socialno mrežo. »Je pameten, razgledan in se zna vesti, nekaj tudi ve o vojski,« je o brigadirju povedal neki drugi častnik, ki spada v tisto prvo skupino. In ja, tudi plezati zna Pograjc. Tako dobro, da se je lani poleti na Kredarici, obdan s pripadniki le ene politične stranke (Janševe), pohvalil, da sta z Janezom pred tremi desetletji preplezala in prosto ponovila Skalaško smer s Čopovim stebrom, ki je med alpinisti imenovana Stena.

Pograjca bo ministrica Katičeva, če bo naposled našla tisto ponedeljkovo pošto, ki ji jo je iz nekaj nadstropij višje umeščene pisarne poslal načelnik Osterman, in če bo njegov predlog seveda upoštevala, ustoličila v tretjega moža Slovenske vojske. V bistvu lahko rečemo, da kar v drugega: poveljnik poveljstva sil je vendarle nad namestnikom načelnika generalštaba, pa kakor koli obračamo. In če bo Katičeva sledila Ostermanovemu predlogu, bo le še vprašanje časa, kdaj bo predsednik republike Pograjca povišal v generala, s čimer se mu bodo na stežaj odprla vrata za naskok na generalštab, Janševa ideja o nacionalni gardi pa bo le še korak od realizacije. Pa srečno, cirkus Slovenska vojska!