»Nazorni pregled in sprehod skozi paleontološko dediščino Slovenije smo s prenovo razstavne dvorane želeli še bolj približati širši javnosti. Obiskovalci lahko zdaj natančneje in temeljiteje spoznavajo starodavna morja, oceane, zalive, delte in kopno,« so sporočili iz muzeja. Ob tem so dodal, da so za zahtevnejše obiskovalce pripravili tudi vodnik po obnovljeni razstavni dvorani.

Vodnik po razstavnih geoloških zbirkah muzeja je izšel na dan Zemlje minuli konec tedna, v njem pa so eksponati, ki jih obiskovalci lahko vidijo v muzeju, dodatno predstavljeni. »Na začetku je poglavje o planetu Zemlji, kjer je na kratko predstavljena zgodovina našega planeta in njene glavne geološke značilnosti. Poglavje o kamninah približa glavne vrste kamnin, kako geologi delijo Zemljino zgodovino, spoznamo Geološko karto Slovenije in Vodni krog. Sledi poglavje o paleontologiji. Razložena in opisana sta pomen in vloga fosilov.

Z bogatimi ilustracijami so predstavljena nekdanja okolja, kje v Sloveniji so bili najdeni ostanki dinozavrov, o mamutu iz Nevelj in v sklepnem delu o razvoju človeka. Zadnje poglavje je namenjeno mineralom; najprej Zoisovi zbirki, nato pa še preostalim mineraloškim vsebinam,« so bogato vsebino vodnika strnili v Prirodoslovnem muzeju.