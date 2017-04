Mnogi nekdanji pripadniki bosanske vojske, ki so se bojevali proti srbskim vojaškim formacijam, so razočarani nad svojim gmotnim položajem pa tudi uradnim seznamom tistih, ki dobivajo državno podporo zaradi udeležbe v vojni v vrstah bosanske vojske ali HVO (Hrvaški obrambni svet). Pripadniki združenja Pozabljeni veterani so v parlament BiH vložili predlog resolucije, v kateri zahtevajo, da vsi veterani, ki so sodelovali v prvih bojnih vrstah, dobivajo 6 konvertibilnih mark (3,1 evra) dodatka na mesec, da država tako končno loči prave borce od podpornikov, ter da se uredijo in uskladijo seznami borcev.

Denar tudi za lažne borce

Veterani namreč pravijo, da je po njihovih podatkih v bojih na strani federacije sodelovalo 229.000 pripadnikov Armade BiH in 37.000 pripadnikov HVO, medtem ko država izplačuje veteranske dodatke kar 550.000 ljudem. Država pravi, da zahtevanega povišanja finančno ne zmore, veterani pa pravijo, da to sploh ne bi smel biti problem, kajti po prečiščenju seznamov, na katerih so tudi tisti, ki frontne črte niso videli, razen po televiziji, bo državi ostalo še več denarja. Ker pa na dnevni red včerajšnjega zasedanja parlamenta predloga sploh niso uvrstili, so se veterani odločili, da začnejo postopno blokirati bosanske mejne prehode.

Prvotni načrt je bil, da tam preprečijo zgolj promet blaga in da ne bi bil prizadet promet potnikov. Najprej so ustavili promet na prehodih Bujača in Gorica, ko pa so videli, da si politiki v Sarajevu niso premislili, so začeli ustavljati tudi promet na mejnih prehodih Ljubuški, Orahovlje in Crveni Grm (v smeri Metkovića). Vendar je zastoj tovornega prometa ponekod povzročil tudi zastoj osebnih avtomobilov pri prehodu meje. Veterani pravijo, da bodo pri blokadi vztrajali, dokler ne uresničijo njihovih zahtev. Za politike v Sarajevu namreč pravijo, da so pripravljeni podpisati prav vse, a da niso pripravljeni uresničiti ničesar. sz