Pet let in mesec dni je trajalo, da je Zoran Vaskrsić, ki ga je država deložirala zaradi pičlih 124 evrov dolga do javnega podjetja Vodovod-Kanalizacija (VO-KA), dočakal pravico in dobil vsaj nekaj zadoščenja. Potem ko so ga doma zavrnila sodišča na vseh stopnjah, je pritožbo vložil še na evropsko sodišče za človekove pravice, to pa je državi naložilo plačilo 85.000 evrov odškodnine; 77.000 evrov za razliko med ocenjeno vrednostjo hiše v Praproščah na obrobju Litije, 3000 evrov za stres in tesnobo, ki ju je doživljal v času deložacije, in 5000 evrov za sodne stroške.

Spomnimo, da je litijsko sodišče Vaskrsićevo hišo prodalo po polovični ceni, za 70.000 evrov, in jo novemu lastniku odstopilo kljub temu, da je Zoran Vaskrsić svoj dolg do Vo-Ka poravnal, zahtevo po izvršbi pa je umaknilo tudi ljubljansko javno podjetje. Celo več, podjetje Vo-Ka je pred drugo javno dražbo hiše sodišču predlagalo rubljenje dolžnikovega bančnega računa, vendar je sodnica Janja Kovač hišo vseeno prodala, po poplačilu dolga pa je ustavila samo izterjavo dolga, ne pa tudi prodajnega postopka nepremičnine.

Za Vaskrsića ni imel posluha niti novi lastnik njegovega doma, zavrnili so ga na višjem sodišču, na ustavnem sodišču pa pritožbe sploh niso obravnavali, čeprav so govorili o problematiki nesorazmernosti izvršbe. Petčlanska družina, Vaskrsić z ženo in otrokoma ter mamo, je bila tako 16. marca prisilno izseljena iz hiše, v katero so se vselili leta 1998 in jo nato postopoma obnovili. Po tem neprijetnem dogodku so litijsko občino zapustili in se odselili na Štajersko.