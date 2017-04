Na šestem Festivalu oranžnih vin v Izoli se bo slovenski javnosti ta petek predstavilo 60 vinarjev iz Slovenije, Italije, Avstrije, s Hrvaškega in iz Gruzije, ob kulinarični spremljavi približno dvajsetih gostincev in pridelovalcev dobrin iz vrtov, gozdov in morja, ki jih z vinarji družita soroden pogled na svet in iskanje drugačnih okusov.

Festivali okusov

Izola je pravzaprav edino mestece na Obali, ki je z dokaj uspešnim sožitjem med lokalnim prebivalstvom, ribiško tradicijo in vedno pestrejšo turistično kulinarično ponudbo še ohranilo nekaj iskrivega, romantičnega pridiha Jadranskega morja. Dokaz za to so kulinarični festivali, kot so Bazilikijada, Šalšijada, Čilijada, Ribiški praznik in Festival oranžnih vin, na katerem se bodo letos že šestič predstavili vinarji, ki pridelujejo bela vina, narejena po postopku, s katerimi se večinoma delajo rdeča. To pomeni, da se belo grozdje po trgatvi skupaj z grozdnim olupkom več dni, tednov ali mesecev namaka v posodah in se zato navzame močnejše rumene barve, ki se skriva v olupkih. Oranžna vina, ki so si jih pravzaprav izmislili Angleži in Američani, čeprav izvirajo z italijanske strani Brd (Collio) ali natančneje iz okolice Oslavja in Števerjana, so ne glede na to, da jih tradicionalni pivci vin, ki prisegajo na rdeče in belo, rožnato in mehurčke, največkrat zavračajo in na njih gledajo kot na pokvekasta vina, so postala fenomen. Pa ne le zato, ker so že na prvi pogled drugačna in jih je moderno piti, ampak tudi zato, ker so jih medse že sprejeli veliki igralci na svetovnem vinskem trgu in jih pridelujejo v praktično vseh tradicionalnih vinorodnih deželah Evrope, v Avstriji, Nemčiji, Italiji, Franciji, Španiji, na Madžarskem, v Srbiji, pa tudi na Novi Zelandiji in v ZDA.

Posebnost oranžnih vin je tudi v tem, da jih ocenjevalci vin, ki podeljujejo točke na svetovnih vinskih festivalih, zaradi same barve sploh ne bi pokusili, saj mora biti po standardih belo vino kristalno čisto, česar pa oranžna vina ne morejo doseči, ker niso filtrirana. Marsikoga odvrne že sama barva, ki lahko spominja na pokvarjeno vino, dejstvo pa je, da sami proizvajalci raje kot o oranžni barvi govorijo o biološko pridelanih vinih, saj so standardi za nastop na izolskem festivalu dokaj strogi. Grozdje mora biti pridelano brez uporabe mineralnih gnojil in brez uporabe sistemskih škropiv, mora biti obrano ročno in pri vrenju se ne sme uporabljati dodatnih kvasovk, vsak vinar pa mora zagotoviti, da so njegova vina pridelana iz belih sort grozdja po postopku podaljšane maceracije, ki ni bila krajša od 36 ur.