Velika zelena rastlina, po kateri je Volčičeva gostilna dobila ime, je rokabili kuharju, ki je svoje znanje delil v šovu Gostilna išče šefa in cedil sline z ajdovim sladoledom, ostala v spominu vse od otroštva, ko se je igral pod njo. Dodaten plus za monstero pa je tudi to, da s svojimi sadeži, ki po okusu spominjajo na banano, ananas, jagodo in kivi obenem, po svoje predstavlja tudi njegovo kuhinjo v Monsteri. Drzno, nenavadno, a po svoje tudi domačo. Bistro, ki je v hipu postal ljubljanska senzacija, je rezultat njegovega 15-letnega potenja za štedilniki in nadgrajevanja kuharskega znanja, ki ga pilil tudi v kuharski šoli v Parizu Le Cordon Bleu – brez znanja francoščine, a s toliko večjo trmo.

Šola se je obrestovala, gurmani pa si zdaj namesto na Bledu, kjer je Bine Volčič kuhal prej, oblizujejo prste v prestolnici, kjer se na meniju znajdejo tudi takšne bizarnosti, kot sta dimljen svinjski rilec, ki nesramežljivo razkriva svoje poreklo, ali zeliščna solata, v kateri se mešajo okusi rmana, gozdne deteljice, smrdljivke in gorgonzole. tb