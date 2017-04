Najbolj temačne napovedi, da bo Severna Koreja Združene države in svet ob obletnici ustanovitve svoje vojske izzvala z novim jedrskim ali raketnim poskusom, se za zdaj niso uresničile. Pjongjang pa je vojaški praznik proslavil z obsežnimi vojaškimi vajami z bojnim topniškim streljanjem na območju Wonsan na svoji vzhodni obali. Tam ima sicer severnokorejska vojska svoje letalsko oporišče, ki ga je že uporabljala za raketne teste.

Korejskemu polotoku se je medtem približala ameriška letalonosilka Carl Vinson s spremljevalnimi ladjami in minuli konec tedna z japonskima rušilcema že izvedla skupno vojaško vajo. Zdaj se ji bo v Japonskem morju na skupnih pomorskih vajah z južnokorejsko mornarico pridružila še jedrska podmornica Michigan, oborožena s 154 raketami vrste tomahavk in 60 specialci s posebnimi mini podmornicami. V ozadju vojaških vaj potekajo intenzivni pogovori o tem, kako disciplinirati Severno Korejo. V Tokiu so se srečali predstavniki Japonske, Južne Koreje in ZDA ter se strinjali, da bi morala Kitajska prevzeti konkretno vlogo pri reševanju sedanje krize in na Pjongjang pritisniti z naftnim embargom. Wu Dawei, posebni kitajski predstavnik za Korejski polotok, ki je tudi v japonskem glavnem mestu, njihovih pobud ni komentiral, je pa kitajsko zunanje ministrstvo izrazilo upanje, da bodo vse strani sodelovale s Pekingom pri iskanju nujne mirne rešitve spora.

O Severni Koreji tudi senatorji V povezavi s korejsko krizo je ameriški predsednik Donald Trump v Beli hiši na kosilu sprejel veleposlanike 15 držav članic varnostnega sveta ZN in jim dejal, da bodo v naslednjih mesecih in letih zelo zaposleni. Pozval je k novim sankcijam proti Severni Koreji, ki jo je označil za globalno grožnjo in »problem, ki ga je treba končno rešiti«, ker je »tudi status quo nesprejemljiv«. Trump se je odločil še za en neobičajen korak. Na informativni pogovor o razmerah na Korejskem polotoku je za danes povabil vseh sto senatorjev, na njem pa bodo sodelovali zunanji minister Rex Tillerson, obrambni minister Jim Mattis ter direktor za obveščevalne dejavnosti Dan Coats in načelnik generalštaba Joseph Dunford. Srečanje predsednika s senatorji ni neobičajno, neobičajno je, da ga sklicuje v Beli hiši, ki za zaupen pogovor tolikšnega števila ljudi nima pravšnjega prostora. Po napovedih se bodo senatorji dejansko zbrali v sosednji Eisenhowerjevi zgradbi, kjer je večina vladnih pisarn.