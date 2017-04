Urban Janjič, dijak: Ne čutim posebne pripadnosti določeni subkulturi, v mojem primeru bi bilo to nepotrebno omejevanje. Poudarjanje zunanjosti kot izraz pripadnosti me ne fascinira, se mi pa zdi, da je bilo to v času odraščanja nujno zlo, ki je morda še vedno kdaj navzoče v podzavesti. Sam se s tem ne obremenjujem, oblečem pač svoja najljubša oblačila. V svojem okolju sem dobro sprejet, bi si pa želel, da bi nekateri zatrli svoje samoobrambne nagone in bi bolje sprejeli tudi tiste, ki v naše kraje pridejo iz drugih dežel. Glasba me spremlja marsikje, nemalokrat proti moji volji, a to je davek moderne civilizacije. Seveda ima glasba name tudi izjemno pozitiven učinek, le ne vsaka. Glasbe ne ocenjujem po zvrsteh, ker je to še vedno širok pojem, pomembno se mi zdi ovrednotiti vsako umetniško delo posebej. Med drugim poslušam predelane terenske posnetke pa tudi glasbo, ki nastane z inštalacijo mikrofonov in zvočnikov v sicer tihi sobi. Ne čutim močne navezanosti na določeno subkulturo. Pripadnost subkulturi zame nima pomembne vloge pri sklepanju prijateljstev.

Neža Šulc, dijakinja: Najbližja mi je subkultura panka, a se tudi pri njej ne strinjam z nekaterimi načeli. Imam svoje mišljenje in svoja načela, ki se ne skladajo le z eno samo subkulturo. Vizualnemu izražanju ne dajem velikega poudarka. Oblačim se v oblačila, v katerih se počutim udobno. Uhani in frizura niso namenjeni zbujanju pozornosti, čeprav jo vedno vzbudijo. Eno mojih načel je tudi citat: »Pank pankerima, šminka šminkerima.« Družba me povečini sprejema. Mladi so pri tem najbolj svobodomiselni, saj subkultura in drugačnost nista več takšna redkost kot včasih. Drugače je pri starejših, ki tega niso vajeni. V družbi se počutim sprejeto, a vseeno zelo drugačno od drugih. Prizadevam si pokazati družbi, da alternativci nismo le pijanci, narkomani… V družbi je najbolje biti to, kar si. Žal mi je le, da več ljudi ne razmišlja s svojo glavo. Name je najbolj vplivala pank skupina Srou pa letu ter oče, ki mi je predstavil veliko večino bendov, ki jih poslušam še danes. Ne pripadam nobeni točno določeni subkulturi, saj imam povsem svoje mišljenje in svoja načela.