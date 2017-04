»Danes je večina naših produktov digitaliziranih in lepota teh je v hkratnem prenosu vsebin na svetovni trg. Poglejte Facebook, Google, Amazon. Nihče ne daje novih produktov na lokalni trg, le še na globalnega. Za to pa potrebujemo enotno globalno blagovno znamko. Ko komuniciramo z uporabniki, komuniciramo z vsemi naenkrat,« razlaga Argentinec, ki je bil do leta 2015 zaposlen v tehnološkem velikanu Ericsson. Beseda digitalizacija skriva mnogo bolj zloveščo napoved, kot si jo večina od nas upa predstavljati. Spremenila bo naše življenje in industrijo. Korporacije se borijo za prevlado nad uporabniki; kdo bo tisti, ki si bo lastil ključni vmesnik, ki bo upravljal človeška življenja? Omrežje 5G je platforma, na kateri bo temeljila prihodnost.

Na vseh naših trgih skoraj 800 milijonov evrov na leto. Toliko bomo tudi v prihodnje. Letos bomo še vlagali v 4G, naslednje leto zelo malo, večinoma le še v 5G, storitve v oblaku in podatkovne baze.

Prehod bo trajal še nekaj časa. Revolucija se dogaja od vrha navzdol; najprej se posodabljajo IT-oddelki korporacij, strežniki, omrežja, podatkovne baze in aplikacije. Podjetja vlagamo v digitalizacijo. Še vedno vlagamo tudi v klasične strežnike, torej škatle, v fizični obliki, in v trde diske. Toda to je zelo neučinkovito. Zato bo kmalu celoten proces vi