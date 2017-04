Na okrožnem sodišču v Slovenj Gradcu se je ta teden že skoraj končalo sojenje 47-letnemu Petru Vravniku iz Vrat pri Dravogradu, ki je 17. julija 2015 zvečer s svojega gumijastega čolna v reko Dravo pahnil 33-letnega Martina Rogino. Ta se je utopil. Njegovo truplo pa so šele po nekaj dneh, ko je bila sprožena iskalna akcija, odkrili potapljači podvodne reševalne službe pri Sv. Boštjanu pri Dravogradu.

Obtoženi je odvisen od alkohola

A sodni senat se je tik pred koncem sojenja odločil slediti predlogu višje državne tožilke Branke Čas. Ta je sodišču predlagala, da naj imenuje še enega izvedenca psihiatrične stroke ali pridobi mnenje komisije za fakultetna izvedenska mnenja. Po mnenju Časove naj bi se pri mnenjih in odgovorih nevropsihiatrinje Ane Verovnik, ki je izdelala izvedensko mnenje, pojavljal dvom o njihovi zakonitosti in strokovnosti. Verovnikova je lani, ko je bila zaslišala, pojasnjevala, da je bil obtoženi v času dejanja akutno opit in zato v stanju bistveno zmanjšane prištevnosti, po drugi strani pa se je vedel impulzivno in agresivno. »Pri obtoženem gre za dolgoletno odvisnost od alkohola, njegove kognitivne sposobnosti so zato zelo prizadete,« je pojasnjevala Verovnikova. In še, da obtoženi v trenutku, ko je Rogino pahnil s čolna, zaradi spominske motnje najverjetneje niti ni dojel, da se dogaja nekaj hudega. »V času dejanja je bil akutno opit,« je poudarila. In tudi, da je akutni alkoholizem sprožil njegovo agresivno in impulzivno vedenje, posledice pa je slabše dojemal. »Čustveno je povsem otopel, nekritičen in brezbrižen,« je še dejala izvedenka.