Za danes razpisana obravnava zoper obdolženo suspendirano tožilko Dragico Kotnik v sojenju, ki se že močno spogleduje z zastaranjem, ponovno odpade. Potem ko so tožilki vabilo vročili šele s pomočjo policijske prisilne privedbe in je na prejšnji narok poslala le dva odvetnika in zdravniško sporočilo, je sodišče preklicalo današnji narok. Na ljubljanskem okrajnem sodišču so nam pojasnili, da so spis posredovali na višje sodišče. Obramba se namreč ne strinja s sodničinim sklepom o neizločitvi dokazov, zato se je pritožila še na višje sodišče.

Smo pa od tožilstva po zakonu o dostopu do informacij javnega značaja pridobili anonimiziran obtožni predlog, v katerem zasežena elektronska pošta razkriva sporno igro tožilke in nekdanjega sodelavca portala Požareport pri razvpiti aferi Baričevič in iskanju fantomske tretje osebe na kraju zdravnikove smrti. »Jaz ti sedaj verjamem, ti pa le malo 'štrikaj' v ozadju,« obtožni predlog denimo navaja eno izmed pisanj tožilke novinarju. Odnosi med tožilko in soo