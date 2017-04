Bo zbiranja zamaškov, starega papirja, telefonskih aparatov in drugih odpadnih surovin v humanitarne namene konec? Prav tega se ob predlaganih spremembah na področju zbiranja komunalnih odpadkov bojijo v Zvezi prijateljev mladine Slovenije, kjer tako kot številni drugi posamezniki in organizacije s tovrstnimi akcijami zbirajo denar za pomoč ogroženim otrokom in njihovim družinam. Predlagana nova uredba o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov v 3. in 4. členu določa, da je treba takšne odpadke prepuščati izključno komunalnim podjetjem kot izvajalcem javne službe.

Leta truda zaman?

»Kot humanitarna organizacija si pri svojem delovanju pomagamo z raznimi akcijami, ki vključujejo zbiranje in prodajo odpadnih surovin. Z zbranim denarjem lahko financiramo aktivnosti, kot so Pomežik soncu, Teden otroka, Otroški parlamenti, in druge humanitarne programe, ki jih izvajamo na nacionalni ravni. Na terenu posamezniki in družine zbirajo papir in zamaške za financiranje dodatnih zdravstvenih terapij za otroke s posebnimi potrebami, ki jih zdravstvena zavarovalnica ne krije,« so našteli v zvezi prijateljev mladine in dodali, da nikakor ne gre spregledati niti vzgojnega in okoljevarstvenega vidika tovrstnih akcij.

Desetletja načrtnega zbiranja so po njihovem prepričanju pripomogla k temu, da so cele generacije mladih vzgojene z ekološko zavestjo. »Zaradi motiviranosti k zbiranju in odprodaji odpadnih surovin se je občutno izboljšala tudi slika našega okolja – namesto na divjih odlagališčih ali v smeteh so se snovi znašle tam, kamor spadajo – v postopkih recikliranja. Z novo uredbo bi bil ves ta trud, ki smo ga vlagali v generacije leta in leta, zaman,« so opozorili v humanitarni organizaciji.