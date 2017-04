Kot so vodstvu lige Ebel sporočili iz ljubljanskega kluba, so si vzeli nekaj časa premora, da bi klub športno, organizacijsko in finančno prenovili, Olimpija pa ima s statusom mirovanja v prihodnje tako možnost obnoviti članstvo, poročata avstrijska tiskovna agencija APA in spletna stran lige Ebel.

V prihodnji sezoni lige Ebel bo vseeno sodelovalo 12 klubov, obstoječim ekipam se bo pridružil, kot so pred časom že poročali avstrijski mediji, zagrebški Medveščak. Olimpija bo do nadaljnjega članica alpske lige, kar je že bilo usklajeno tudi s Hokejsko zvezo Slovenije.

»Olimpija je bila mnoga leta pomemben člen lige Ebel in bo to, upajmo, tudi v prihodnje. Zato ji je vodstvo lige ponudilo pošten dogovor, ki ga je klub sprejel. Z Olimpijo želimo nadaljevati sodelovanje, prav tako tudi z vodstvom slovenske hokejske zveze,« je za spletno stran lige dejal njen predsednik Peter Mennel. Urnik tekmovanja za prihodnjo sezono lige Ebel bo vodstvo predstavilo po končanem svetovnem prvenstvu v Kijevu.