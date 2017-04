Inovativna školjka ponuja visoko udobje, saj je vanjo vgrajena praktična funkcija bideja, ki vam poleg neudobnega presedanja prihrani tudi nekaj dragocenega prostora. Dovršena tehnologija straniščne prhe, ki je neopazno vgrajena v školjko, vas nežno umije in poskrbi za popolnoma novo raven sodobne higiene. Odlikuje jo eleganten in futurističen dizajn, ki je delo svetovno priznanega oblikovalca Christopha Behlinga.

Vrhunska tehnologija straniščne prhe Dizajn se odlikuje s kakovostnimi materiali, nežnimi linijami in tekočimi prehodi. Kromirana površina pokrova z igro odsevov ustvarja poseben občutek lebdenja školjke. Njeno osrčje je prha, ki predstavlja revolucionarno novost: prvič vgrajena tehnologija prhanja WhirlSpray z dvema šobama omogoča posebej usmerjeno in temeljito čiščenje s pulzirajočim pršnim curkom z dinamično primesjo zraka. Večja intenzivnost čiščenja ob nižji porabi vode je zato ena od odlik straniščne školjke Geberit AquaClean Mera. Hibridni toplovodni sistem takoj in neprekinjeno zagotavlja toplo vodo. Obstaja tudi ločena prha za dame, ki ima posebno mehak pršni curek. Njena šoba je vključena v roko prhe, tako da ostane zaščitena in čista. Funkcije, kot so nevsiljiva orientacijska svetloba, samodejno odpiranje in zapiranje pokrova, ogrevan sedež ter odvajanje vonjav, izpopolnjujejo vrhunsko opremo. Preprosto daljinsko upravljanje omogoča intuitivno upravljanje funkcije prhe in sušilca, prilagojeno osebnim željam.

Inovativna notranja geometrija keramike Asimetrična notranja geometrija straniščne školjke, ki jo je razvil Geberit, omogoča posebno temeljito in tiho splakovanje. Za to zadostuje ena sama stranska odprtina za splakovanje. AquaClean Mera ima straniščno školjko brez roba in tako presenetljivo veliko notranjost. Kakovostna keramika je prevlečena s posebno površinsko oblogo, ki preprečuje nabiranje umazanije in mikrobov. Ker je školjka brez skritih predelov in roba, je čiščenje občutno lažje, hitrejše in ne potrebuje agresivnih čistil. Tudi sedež je nekaj posebnega. Školjka ima sedež najnovejše generacije, ki ga je Geberit razvil na podlagi številnih preizkusov in oblikovnih študij. Izdelan je iz kakovostnega duroplasta, je ergonomično oblikovan in ponuja visoko udobje. Hkrati školjka omogoča tudi optimalno nastavljivo ogrevanje sedeža. Na toploto treba dolgo čakati, saj senzor, ki zazna bližino, že zgodaj sproži ogrevanje. V nasprotju z običajnimi rešitvami grelec v stanju mirovanja ne porablja elektrike.