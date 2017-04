Obračun pri lokalu za hitro prehrano v središču Kranja se je zgodil januarja. Srečala sta se 33-letni Skhelzen Kryeziu in Fadil Zulfaj in se iz še neznanih razlogov zapletla v prepir, po katerem je Kryeziu zabodel Zulfaja. Po dejanju so ga policisti priprli in od takrat je za rešetkami.

Kryeziu je državljan Kosova in ne govori slovensko. V Slovenijo je prišel s trebuhom za kruhom. Ima družino z enim otrokom, drugi je na poti. Danes mu je bilo na predobravnavnem naroku predstavljeno kaznivo dejanje poskus uboja, ki naj bi ga zagrešil v omenjenem obračunu.

»Zabodel, da si rešim življenje!«

Obtoženi krivde ni priznal in je sodnici Marjeti Dvornik dejal: »Zabodel sem ga, da si rešim življenje, ker me je on napadel!« Njegova zagovornica po uradni dolžnosti Mateja Likozar Rogelj je potem, že po predlogih dokazov in prič, povedala, da gre za mirnega, nekonfliktnega človeka, ki skrbi za svojo družino in je imel težko mladost. Nakazala je tudi, da je morda oškodovanec tisti, ki je konflikten in neprestano išče obračune. Odvetnica je bila še posebej ostra do mnenja dr. Antona Laha, izvedenca medicinske stroke, ki je po njenem prekoračil svoja pooblastila in dajal ocene o namenu dejanja obtoženega, kar pa sploh ni njegova naloga. Za povrh pa je obtoženi v spopadu domnevno tudi sam dobil hude poškodbe in zato je najavila mnenje drugega izvedenca, dr. Matjaža Veselka, o poškodbah obeh v obračun vpletenih. Po njeni oceni bi moralo sodišče izločiti izvedensko mnenje dr. Laha, ker je preveč subjektivno, in najeti novega izvedenca. Dodala je, da bo treba natančno ugotoviti, kakšne poškodbe je dejansko dobil oškodovanec Zulfaj. Tožilka Polona Košnjek je tem predlogom nasprotovala, končno besedo pa bo seveda imelo sodišče.

Zaradi družinskih razmer obtoženega je odvetnica predlagala, da se Kryeziuja iz pripora, v katerem je od sredine januarja, preseli v hišni pripor. Njegova žena zaradi nosečnosti namreč ne more stalno skrbeti za prvega otroka in bi ji lahko obtoženec pomagal. O tem bo odločal zunajobravnavni senat okrožnega sodišča. Sodni postopek se bo nadaljeval sredi prihodnjega meseca.