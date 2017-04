Soustanovitelj Wikipedie Jimmy Wales je predstavil idejo nove spletne platforme, ki bi združevala delo profesionalnih novinarjev in prostovoljcev. Wikitribune naj bi ponujala nevtralne članke, temelječe na preverjenih dejstvih. Na ta način bi skušal reševati problem lažnih novic, ki so se v zadnjem obdobju precej razširile. Wikitribune je trenutno v procesu zbiranja naročnikov.

Platforma naj bi bila brez oglasov in dostopnja za branje vsem. To bi omogočali podporniki, ki bi plačevali donacije.

Strokovnjaki menijo, da ima zamisel sicer potencial postati stran, ki bi ji lahko zaupali vendar z omejenim vplivom.

Ustanovitelj pravi, da že nabirajo podpornike strani, saj večja količina le-teh pomeni večje število zaposlenih novinarjev. Članke sicer lahko prispeva vsak, a samo v primeru, da jih odobrijo uredniki in zaposleni. Wikitribune tako ne bi spremenila samo modela monetizacije, ampak tudi uredništva spletnih novic. Uredništvo strani bi poleg Walesa predstavljala štiri imena: poslovnež Silicijeve doline Guy Kawasaki, lektor Jeff Jarvis, profesor prava Larry Lessig in igralka Lily Cole.

Walesa so k ideji napeljali trije dejavniki. Razrešiti problem lažnih novic, predstaviti radikalno spremembo spletnega oglaševanja, kjer sta danes Google in Facebook monopolista, in prepričanje, da so ljudje pripravljeni plačati za kvalitetne novice. Wales ima sicer glede zadnjega pomisleke, saj če nekdo prispeva finančno, pričakuje, da bo imel tudi besedo pri odločanju.

Premalo izkušenj in kredibilnosti v zagotavljanju zanesljivih informacij, ki jih ljudje prispevajo sami, Jimmyju Walesu nikakor ne moremo očitati. Ali lahko način skupnega prispevanja, na katerem deluje Wikipedia, deluje tudi na primeru spletnih novic, pa bomo prav kmalu izvedeli.