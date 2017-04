Pri Dnevniku smo na današnji zaključni prireditvi ob sklepu projekta Obrazi prihodnosti sodelujočim dijakom podelili priznanja. Projekt smo začeli pred dvema letoma, letos pa se je za sodelovanje odločilo že 25 šol iz vse Slovenije, kar 205 dijakov pa se je s članki lotilo aktualnih tem, ki smo jih objavili v naši tiskani izdaji in na spletu. Obraze prihodnosti je danes sprejel tudi predsednik republike Borut Pahor.

Dijaki so si teme izbrali z žrebom, obsegale pa so begunsko krizo, zdravstveno reformo, sodobne tehnologije, prosti čas in mlade v prometu, nato pa so ob podpori mentorjev iz vrst Dnevnikovih novinarjev tem posvetili članke.